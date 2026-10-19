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小賈斯汀名模前女友驟逝 享年34歲 女兒才9個月大

記者陳穎／即時報導
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澳洲泳衣模特兒薩哈拉雷伊驚傳離世，年僅34歲。圖／摘自sahara_ray IG
澳洲泳衣模特兒薩哈拉雷伊驚傳離世，年僅34歲。圖／摘自sahara_ray IG

AI摘要

文章摘要整理：

曾與小賈斯汀傳出戀情的澳洲模特兒薩哈拉雷伊驟逝，享年34歲，家屬證實噩耗但未公布死因，她今年1月才迎來女兒出生。

澳洲泳衣模特兒薩哈拉雷伊（Sahara Ray）驚傳離世，年僅34歲。她過去曾與加拿大流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）在2016年傳出短暫戀情，近年則將生活重心放在家庭，今年1月才迎來女兒出生，沒想到如今卻傳出在醫院病逝的噩耗。家屬證實消息，但並未公開她的確切死因。

據「每日星報」等外媒報導，薩哈拉雷伊家屬日前發表聲明，證實她已在醫院離世，享年34歲。家人對她的離世感到悲痛，並表示基於隱私考量，目前不願對外說明詳細死因。

薩哈拉雷伊過去曾公開透露健康狀況，據報導，她前年曾表示自己罹患罕見神經系統疾病「格林－巴利症候群」（Guillain-Barré syndrome）。她曾遭遇一起酒駕車禍，之後出現嚴重健康問題，甚至造成身體部分癱瘓，長期復原過程也因此受到外界關注。不過，目前沒有資訊證實此次離世與該疾病之間存在直接關聯。

薩哈拉雷伊出身衝浪世家，是澳洲傳奇衝浪手托尼雷伊（Tony Ray）的女兒，憑藉亮眼外型成為泳衣模特兒，也在社群平台累積大批追蹤者。

她2016年曾與小賈斯汀傳出戀情，兩人被拍到在夏威夷度假期間親密互動，短暫交往消息一度登上國際娛樂版面。小賈斯汀後來與海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）結婚，兩人的戀情也就此告一段落。

近年薩哈拉雷伊逐漸淡出感情話題，將更多心力放在生活與家庭。今年1月，她迎來女兒出生，正式成為母親。4月時，她還曾在社群分享與女兒互動的影片，背景音樂選用小賈斯汀的歌曲「Everything Hallelujah」，當時生活看起來仍相當平靜。

如今才剛成為母親不到一年，卻突然傳出離世消息，讓親友及粉絲相當錯愕。家屬目前仍未公布更多細節，外界也持續關注後續消息。

精華 FAQ

  • 她驚傳在醫院病逝，消息由家屬證實，享年34歲。由於她曾是泳衣模特兒，又與小賈斯汀有過短暫戀情，因此離世消息迅速引發媒體與粉絲關注。

  • 家屬已證實她過世，但基於隱私考量，並未對外說明詳細死因。外界目前只能確認她是在醫院離世，至於真正原因仍有待後續消息。

  • 據報導，她曾透露罹患罕見神經系統疾病格林－巴利症候群，並在酒駕車禍後出現嚴重健康問題，甚至一度部分癱瘓；但目前沒有證據顯示此事與她離世直接相關。

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