凱蒂佩芮前夫被控性侵6女 她控「強拉進廁所」揭像怪物恐怖細節

羅素布蘭德被指控多項性侵。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 羅素布蘭德涉嫌在1999年至2009年間性侵、猥褻6名女子，多名被害人出庭描述其強拉入廁所、強暴與強迫性行為等細節，案件仍在審理中。

美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）前夫、英國喜劇演員羅素布蘭德（Russell Brand）涉嫌性侵 案持續審理，檢方指控他過去多年以「強烈的性慾」追求女性，涉嫌對6名女子犯下強暴、性侵及猥褻等罪行。案件進入審理第4天，其中一名女子出庭作證，指控她2004年在倫敦Soho一間酒吧與羅素布蘭德交談後，不久便遭他強行拖進廁所性侵。

據英國媒體報導，女子表示，當時她知道羅素布蘭德的身分，因為他正主持「Big Brother」的衍生節目「Big Brother's Big Mouth」。她稱兩人認識不到1分鐘，羅素布蘭德便突然抓住她的胸部，臉上露出「像小丑般怪異、瘋狂的笑容」。

女子向警方表示，羅素布蘭德隨後將她「拖」進廁所，並對她說：「來吧、來吧，不要掃興。」她指控對方之後在廁所內強迫她進行口交。她在法庭回憶當時情況表示，自己曾明確說「你在做什麼？我不想這樣」，但對方仍不斷要求她配合。

她說：「我只記得自己感覺像被一股力量壓制，每次我想離開，他都很強壯，會把我拉回去。」她並稱，事件發生後，羅素布蘭德竟對她說：「我想我們現在應該交換電話號碼了。」檢方更指控，羅素布蘭德涉嫌在1999年至2009年間對多名女子犯案，地點包括工作場所、酒吧廁所及住處。部分女子也指稱，他在遭拒絕後仍持續進逼，甚至在她們試圖抵抗時嘲笑對方。

另一名女子則指控，自己1999年參加工黨大會後，在伯恩茅斯一間飯店遭羅素布蘭德強暴。她形容對方原本看起來「活潑、友善又帶點陰柔」，之後卻突然變得像「怪物」。

法庭也看到警方提供的照片，據稱是其中一名女子遭性侵前，被羅素布蘭德要求拍攝的照片。照片中，他赤裸上身、穿著白色長褲，對著鏡頭飛吻。女子表示，當時自己感到害怕，不明白自己究竟陷入什麼情況，隨後遭對方推上床並脫下褲子。

另有曾在MTV工作的女子出庭，指控羅素布蘭德2001年曾要求她陪同進入廁所，甚至抓住她的手臂將她往裡拉。她形容當時的羅素布蘭德「像一個雙眼狂亂的瘋子」，自己則感到困惑與不知所措。

檢方律師Riel Karmy-Jones KC則形容羅素布蘭德是「性掠奪者」，指控他的行為「冷酷、算計且具有操控性」，並表示部分女子向警方描述，他期待女性滿足自己所有需求，甚至像孩子般認為自己的要求理所當然應該被接受。

案件中另一名女子則指控，自己2004或2005年在電台工作時遭羅素布蘭德性侵，當時她曾向對方身邊工作人員求助，希望有人出面阻止，但對方並未介入。

此外，一名2009年看完羅素布蘭德在倫敦演出後認識他的女子，也出庭指證。她稱兩人當時曾親吻並發生性關係，隔天到羅素布蘭德住處後，對方曾要求她洗澡並在旁觀看。她指控兩人進入臥室後原本是雙方同意的性行為，但之後羅素布蘭德突然改變行為，涉嫌在未經她同意下進行肛交。

第6名女子則曾任職於Channel 4，她表示自己與羅素布蘭德合作拍攝節目期間，被告知他「心情不好」，除非她替他按摩，否則情況不會改善。她指控羅素布蘭德後來走到她坐著的椅子旁，將頭直接靠近她的胯部。

羅素布蘭德目前否認3項強暴罪、3項性侵罪及1項猥褻侵犯罪，案件仍在審理中。

羅素布蘭德出庭接受審問。(路透)