甜茶女友穿5000萬鑽石胸罩登維密 首位非天使享殊榮 網友氣炸轟特權
凱莉珍娜在維密大秀穿上5000萬美元鑽石胸罩成焦點，卻因首位非天使獲此殊榮引發網友質疑品牌偏袒與特權爭議。
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凱莉珍娜在維密大秀穿上5000萬美元鑽石胸罩成焦點，卻因首位非天使獲此殊榮引發網友質疑品牌偏袒與特權爭議。
卡戴珊家族小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）年度大秀，竟意外引爆爭議！29歲的她日前在洛杉磯登台，穿上價值5000萬美元的鑽石夢幻胸罩（Fantasy Bra），成為史上首位穿上這款天價內衣的非維密天使，卻引來大批網友不滿，質疑品牌為何不讓資深模特兒穿上，反而將這項殊榮交給凱莉。
凱莉當天穿上與珠寶品牌Jacob & Co.合作打造的獨一無二鑽石胸罩，這也是該款夢幻胸罩睽違8年再度登上伸展台。她搭配白色丁字褲、緞面短褲及招牌翅膀，成為全場焦點。這次也是她首度登上維密大秀伸展台，沒想到話題焦點卻從華麗造型轉向「為什麼是她？」
有網友質疑：「為什麼專業模特兒沒機會穿這件胸罩，偏偏是凱莉？甚至不是她姊姊肯達兒，而是凱莉？」也有人猜測，維密可能因財務考量，才讓凱莉穿上這件天價內衣，甚至懷疑她的母親克莉絲珍娜（Kris Jenner）可能出面協商，才換來這項待遇。
另有網友直言：「受夠了靠家世享受特權的人！」還有人表示，如果自己是被排除在外的資深模特兒，肯定會氣炸，更有人批評這項安排「對元祖維密天使太不尊重」。
凱莉此次登台，男友、好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）也到場力挺。他身穿全黑造型、戴著墨鏡，坐在第一排欣賞女友走秀，身旁還有凱莉的母親克莉絲珍娜及其男友Corey Gamble。其他登台模特兒則包括吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）及芭芭拉帕爾文（Barbara Palvin）等人。
她穿上與Jacob & Co.合作打造的5000萬美元鑽石夢幻胸罩，搭配白色丁字褲、緞面短褲與招牌翅膀登台，成為全場視線焦點。 因為她是史上首位穿上這款天價胸罩的非維密天使，許多網友認為應由資深模特兒獲得這份榮耀，質疑品牌過度偏袒名人與家世。 凱莉男友甜茶提摩西夏勒梅坐在第一排力挺，身旁還有她母親克莉絲珍娜與Corey Gamble；同場登台的還包括Gigi Hadid、Bella Hadid與Barbara Palvin。
精華 FAQ
她穿上與Jacob & Co.合作打造的5000萬美元鑽石夢幻胸罩，搭配白色丁字褲、緞面短褲與招牌翅膀登台，成為全場視線焦點。
因為她是史上首位穿上這款天價胸罩的非維密天使，許多網友認為應由資深模特兒獲得這份榮耀，質疑品牌過度偏袒名人與家世。
凱莉男友甜茶提摩西夏勒梅坐在第一排力挺，身旁還有她母親克莉絲珍娜與Corey Gamble；同場登台的還包括Gigi Hadid、Bella Hadid與Barbara Palvin。
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