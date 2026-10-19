伊莉莎白赫莉戴「超大鑽戒」爆祕密訂婚比利雷希拉

比利雷希拉(左)傳向女友伊莉莎白赫莉求婚成功。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 比利雷希拉與伊莉莎白赫莉交往約1年後傳出秘密訂婚，女方手戴超大鑽戒、男方發文放戒指表情，讓婚訊備受關注。

女星麥莉希拉（Miley Cyrus）的爸爸、鄉村歌手比利雷希拉（Billy Ray Cyrus）傳求婚，65歲的他被爆與61歲英國女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）交往約1年後祕密訂婚，女方近日更被拍到手戴超大鑽戒，讓兩人婚訊引發外界關注。

據「Page Six」報導，伊莉莎白日前在社群分享穿白色浴袍的照片，手上卻意外出現一枚超大鑽戒。比利雷希拉近日也疑似隔空透露喜訊，他在社群發文時特別放上戒指表情符號，伊莉莎白的兒子達米安也留言送上慶祝表情，讓外界紛紛猜測兩人好事將近。

比利雷希拉與伊莉莎白在2022年合作聖誕電影「Christmas in Paradise」時便認識，直到2025年2月重新聯絡後，關係才進一步發展成戀人。伊莉莎白日前接受Podcast「SheerLuxe」訪問時也大方談及兩人感情，笑說彼此「比你想像中有更多相似之處」，甚至形容兩人除了他的鬍子之外，「其實就像雙胞胎」。

若婚訊最終獲證實，伊莉莎白將成為比利雷希拉第4任妻子，也將成為麥莉的第4位繼母。比利雷希拉過去曾與辛蒂史密斯（Cindy Smith）、麥莉母親蒂許希拉（Tish Cyrus）結婚，2023年與蒂許離婚；同年再婚歌手菲洛絲（Firerose），婚姻僅維持數月便告終。伊莉莎白過去則曾與休葛蘭（Hugh Grant）交往多年，兩人1987年至2000年維持長期戀情。她後來與已故電影製片人史蒂夫賓育有兒子達米安。