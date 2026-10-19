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伊莉莎白赫莉戴「超大鑽戒」爆祕密訂婚比利雷希拉

記者陳穎／綜合報導
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比利雷希拉(左)傳向女友伊莉莎白赫莉求婚成功。（路透）
比利雷希拉(左)傳向女友伊莉莎白赫莉求婚成功。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

比利雷希拉與伊莉莎白赫莉交往約1年後傳出秘密訂婚，女方手戴超大鑽戒、男方發文放戒指表情，讓婚訊備受關注。

女星麥莉希拉（Miley Cyrus）的爸爸、鄉村歌手比利雷希拉（Billy Ray Cyrus）傳求婚，65歲的他被爆與61歲英國女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）交往約1年後祕密訂婚，女方近日更被拍到手戴超大鑽戒，讓兩人婚訊引發外界關注。

據「Page Six」報導，伊莉莎白日前在社群分享穿白色浴袍的照片，手上卻意外出現一枚超大鑽戒。比利雷希拉近日也疑似隔空透露喜訊，他在社群發文時特別放上戒指表情符號，伊莉莎白的兒子達米安也留言送上慶祝表情，讓外界紛紛猜測兩人好事將近。

比利雷希拉與伊莉莎白在2022年合作聖誕電影「Christmas in Paradise」時便認識，直到2025年2月重新聯絡後，關係才進一步發展成戀人。伊莉莎白日前接受Podcast「SheerLuxe」訪問時也大方談及兩人感情，笑說彼此「比你想像中有更多相似之處」，甚至形容兩人除了他的鬍子之外，「其實就像雙胞胎」。

若婚訊最終獲證實，伊莉莎白將成為比利雷希拉第4任妻子，也將成為麥莉的第4位繼母。比利雷希拉過去曾與辛蒂史密斯（Cindy Smith）、麥莉母親蒂許希拉（Tish Cyrus）結婚，2023年與蒂許離婚；同年再婚歌手菲洛絲（Firerose），婚姻僅維持數月便告終。伊莉莎白過去則曾與休葛蘭（Hugh Grant）交往多年，兩人1987年至2000年維持長期戀情。她後來與已故電影製片人史蒂夫賓育有兒子達米安。

精華 FAQ

  • 報導指出65歲的比利雷希拉疑似向61歲的伊莉莎白赫莉求婚，兩人交往約1年後被爆秘密訂婚，消息因戒指與社群互動而迅速引發關注。

  • 因為伊莉莎白在社群上分享照片時，左手意外出現超大鑽戒；比利雷希拉也在貼文中放上戒指表情符號，伊莉莎白的兒子達米安還留言祝賀，線索相當明顯。

  • 兩人早在2022年合作聖誕電影《Christmas in Paradise》時認識，之後於2025年2月重新聯絡並逐漸升溫。伊莉莎白也曾表示，兩人比外界想像中更相似。

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