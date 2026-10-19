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「我從小開始看」已故球星科比23歲長女也登上維密內衣秀

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科比布萊恩特的23歲長女娜塔莉亞18日首度登上維多利亞的秘密時尚大秀。(路透)
科比布萊恩特的23歲長女娜塔莉亞18日首度登上維多利亞的秘密時尚大秀。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

已故球星科比的23歲長女娜塔莉亞，首度登上維多利亞的秘密大秀，坦言自己從小就收看，並透過重看片段、瑜伽與音樂為登台做準備。

已故NBA球星科比布萊恩特（Kobe Bryant）的23歲長女娜塔莉亞（Natalia Bryant）18日首度登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）時尚大秀，迎來模特兒生涯的重要里程碑。

娜塔莉亞是科比與妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）的長女。科比於2020年1月搭乘私人直升機時發生事故，享年41歲，當時同行者包括13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）及另外7人，眾人原定前往參加青少年籃球賽事。

娜塔莉亞最近才剛大學畢業，她在今年內衣秀登場前接受Page Six訪問時表示：「感覺太棒了！我等不及了。我從小女孩時期就開始看這場秀，每年都會收看。」

她透露，為了迎接首次登台，自己特別重看過去幾年的維密大秀，藉此為走秀做準備。活動當天早上，她也進行瑜伽及伸展運動，讓身體做好準備。

音樂同樣是她為自己打氣的方式。這名洛杉磯出生的模特兒表示，準備期間會聆聽杜娃黎波（Dua Lipa）、碧昂絲（Beyoncé）及泰特・麥克雷（Tate McRae）的歌曲，為登台累積能量。

科比布萊恩特的23歲長女娜塔莉亞18日首度登上維多利亞的秘密時尚大秀。(歐新社)
科比布萊恩特的23歲長女娜塔莉亞18日首度登上維多利亞的秘密時尚大秀。(歐新社)

精華 FAQ

  • 她在18日首次登上維多利亞的秘密時尚大秀，正式完成模特兒生涯的重要突破，對剛從大學畢業的她來說，這也是職涯發展中的關鍵一步。

  • 她受訪時說自己從小女孩時期就開始看這場秀，每年都會收看，因此能親自登台讓她感到非常興奮，也像是把童年以來的期待化為現實。

  • 她特別重看過去幾年的維密大秀，並在活動當天早上做瑜伽和伸展運動，同時聆聽Dua Lipa、Beyoncé與Tate McRae的歌曲來提升能量。

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