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27歲兒猝死 名模辛蒂克勞馥夫婦首曝心情「無比心碎」

編譯俞仲慈／即時報導
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資深名模辛蒂克勞馥(中)的長子普雷斯利葛柏(左)上個月疑似吸毒過量猝死，得年27...
資深名模辛蒂克勞馥(中)的長子普雷斯利葛柏(左)上個月疑似吸毒過量猝死，得年27歲。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

辛蒂克勞馥首度公開悼念27歲長子普雷斯利猝逝，坦言全家悲痛萬分，也回顧他多年與毒癮、心理健康問題抗爭的歷程。

資深名模辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)的長子普雷斯利葛柏(Presley Gerber)上個月疑似吸毒過量猝死，得年27歲，家屬悲慟欲絕，時隔一個月，辛蒂克勞馥首次打破沉默披露喪子之痛並感謝各界關心。

娛樂新聞網站Page Six報導，辛蒂克勞馥18日在Instagram粉絲專頁分享普雷斯利葛柏長著天使翅膀的黑白照片，發文寫道：「失去我們摯愛的兒子和哥哥，我們感到無比心碎。」

飽受喪子之痛的辛蒂克勞馥寫道：「擁有普雷斯利葛柏27年陪伴，我們深感幸運，他擁有溫柔而美好的靈魂，他曾給予愛、也收穫愛，無論過去、現在或未來，我們都為他生前的善良與真誠感到無比驕傲。」同時也不忘對各界關心表達謝意，辛蒂克勞馥最後寫道：「願我們終有一天能再次相見，我們親愛的孩子，我們永遠愛你，媽媽、爸爸和凱亞(Kaia Gerber)。」

報導指出，9月20日普雷斯利葛柏在洛杉磯一家康復中心疑似因藥物過量驟逝，身後留下25歲妹妹、演員兼模特兒凱亞、60歲名模母親以及64歲富商父親葛柏(Rande Gerber)。

面貌姣好、外型帥氣的普雷斯利葛柏15歲追隨其母走上伸展台，不料17歲染上毒癮，2023年接受播客節目Studio 22訪問，自爆有「心理健康、憂鬱症以及伴隨而來等其他問題」；2024年坦承深陷嚴鴉片類藥物成癮，多年來投入大量時間接受心理治療：「這是我人生非常重要的一部分，就像是全天候工作，有太多內容。」

今年3月，普雷斯利葛柏在Instagram發文透露戒毒的決心：「走著瞧吧，祈禱這是我最後一次不得不回到治療機構，我希望下次能夠自己來做選擇。」

普雷斯利葛柏過世前一個月，凱亞接受Vogue雜誌採訪，透露父母非常注重隱私，並對哥哥公開分享戒毒經歷大表讚嘆：「我們家如今有這樣一位了不起的『導師』、就是我的哥哥，他說：『我要以最真實、最平凡的姿態展現在大家面前。』」提及哥哥飽受毒癮之苦，導致她自動變成「省心人」(the easy one)且不願開口對外尋求幫助。

精華 FAQ

  • 她主要是表達失去長子後的巨大悲痛，形容全家「無比心碎」，並感謝各界關心與支持，同時也向已逝的兒子表達永遠的愛與思念。

  • 報導指出，他長期受到毒癮、心理健康與憂鬱等問題困擾，曾多次接受治療，也公開談過自己與鴉片類藥物成癮之間的掙扎。

  • 普雷斯利過世後，家人除了承受喪子之痛，也讓妹妹凱亞與父母再次面對家庭創傷；辛蒂克勞馥在文中強調，家人會永遠記得他的善良與真誠。

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