泰勒絲衝奧斯卡 人生只差金像獎大滿貫 美出新高度拉票

泰勒絲有望角逐第一座奧斯卡。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 泰勒絲在洛杉磯學院電影博物館晚宴罕見登台演出，藉演唱電影歌曲與新歌積極爭取奧斯卡關注，也讓她邁向EGOT大滿貫的目標更受矚目。

天后泰勒絲 （Taylor Swift）為角逐人生首座奧斯卡 獎再出招。36歲的她日前現身洛杉磯 學院電影博物館年度晚宴（Academy Museum Gala），在眾多好萊塢明星面前罕見登台演出，除了演唱為電影「玩具總動員5」（Toy Story 5）打造的歌曲「I Knew It, I Knew You」，更首度現場演唱新歌「The Fate of Ophelia」，被外界解讀為積極爭取奧斯卡評審青睞。

泰勒絲當晚身穿Dior訂製禮服登場，搭配鑽石總重32.4克拉的鉑金耳環及鉑金手鍊，造型由北愛爾蘭設計師Jonathan Anderson操刀。巧合的是，Jonathan Anderson也是她3個月前與美式足球巨星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）結婚時，婚紗的設計師。

這場演出被認為不只是單純表演。泰勒絲過去曾為多部電影推出原創歌曲，包括「飢餓遊戲」（The Hunger Games）、「格雷的五十道陰影：自由」（Fifty Shades Freed）及「CATS貓」（Cats）等，但始終未能獲得奧斯卡提名。她2023年推出的15分鐘短片「All Too Well: The Short Film」，當年也未能闖進奧斯卡提名名單。

如今她將希望寄託在「I Knew It, I Knew You」身上，該曲6月推出後曾連續兩周登上英國單曲榜冠軍，成為她目前最成功的電影歌曲。據業內人士透露，泰勒絲深知好萊塢運作方式，也希望透過公開活動增加曝光度，與掌握奧斯卡投票權的人建立好感，「她從未掩飾自己想拿奧斯卡的野心，今年可以說是使出渾身解數」。

若泰勒絲最終真的抱回奧斯卡，距離演藝圈最高榮譽之一的「EGOT」也將更近一步。EGOT指艾美獎（Emmy）、葛萊美獎（Grammy）、奧斯卡獎（Oscar）及東尼獎（Tony），目前全球僅28人完成這項成就。泰勒絲目前已手握14座葛萊美獎及1座艾美獎，此外也正籌備音樂劇，未來若能拿下東尼獎，便有機會成為EGOT得主。

當晚星光雲集，包括泰勒絲好友莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、金卡戴珊（Kim Kardashian）、泰雅娜泰勒（Teyana Taylor）、凱莉米洛（Kylie Minogue）等人都現身。曾與泰勒絲關係緊張的金卡戴珊也出席晚宴，以復古蓬鬆髮型搭配1951年Balenciaga典藏禮服及55.8克拉鑽石項鍊，成為全場焦點之一。此外，莎莉賽隆（Charlize Theron）則獲頒「Icon Award」，表彰她多年來在影壇的傑出表現。

泰勒絲美出新高度。（美聯社）