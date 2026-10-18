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凱蒂佩芮豪宅官司 前屋主要求她與前任奧蘭多布魯出庭

記者陳穎／即時報導
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流行樂天后凱蒂佩芮(左)與英國男星奧蘭多布魯訂婚6年，2025年宣布分手。（美聯...
流行樂天后凱蒂佩芮(左)與英國男星奧蘭多布魯訂婚6年，2025年宣布分手。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

凱蒂佩芮與前任奧蘭多布魯因加州豪宅買賣糾紛再度捲入官司，前屋主要求傳喚兩人出庭追查尾款，雙方則對未付款項與動機各執一詞。

流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與前未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）2025年結束多年感情，如今卻因一樁纏訟多年的豪宅買賣糾紛再度被牽扯在一起。據TMZ取得的最新法庭文件，豪宅前屋主卡爾威斯考特（Carl Westcott）指控凱蒂佩芮仍有數百萬美元尾款尚未付清，近日更向法院申請傳票，希望要求凱蒂佩芮及奧蘭多布魯出庭接受詢問。

這場房產官司始於數年前。當時卡爾同意以1500萬美元，出售位於加州聖塔芭芭拉的豪華莊園，買方則是凱蒂佩芮的商業經理人伯尼古德維（Bernie Gudvi）。

沒想到完成簽約後，卡爾卻反悔並拒絕交屋，還向法院主張自己簽約時剛接受手術，又服用了止痛藥物，當時精神狀態並不清楚，因此認為合約不應成立，甚至指控凱蒂團隊利用他的身體狀況完成交易。

案件經過多年審理後，法院最終認定買賣合約有效，卡爾敗訴並被要求交出房屋。不過，交易的財務糾紛並未因此完全落幕，法院同時要求凱蒂佩芮一方支付約400萬美元的剩餘款項。

如今卡爾再度向法院提出申請，聲稱凱蒂佩芮今年6月曾電匯90萬美元，但其餘款項至今仍未付清，因此要求法院發出傳票，讓凱蒂佩芮與奧蘭多布魯接受質詢，希望釐清未付尾款相關問題。

不過，凱蒂佩芮的商業經理人伯尼對此提出反駁。他表示，目前並不存在卡爾所稱的緊急情況，之所以尚未支付剩餘款項，是因卡爾另有一筆約300萬美元的款項尚未支付給伯尼，相關案件目前仍在上訴程序，因此雙方財務爭議尚未完全釐清。

伯尼也質疑卡爾要求傳喚凱蒂佩芮與奧蘭多布魯的動機，認為對方此舉是在進行不必要的騷擾。目前法院尚未針對傳票申請作出裁決。

凱蒂佩芮與奧蘭多布魯自2016年起多次分合，兩人育有6歲女兒黛西（Daisy），2025年正式結束感情關係。如今昔日情侶雖已各自展開生活，卻因這棟價值數億台幣的豪宅交易爭議，再度被捲入同一場法律風波。

精華 FAQ

  • 主要爭議在於聖塔芭芭拉豪宅交易後仍有數百萬美元尾款未結清。前屋主卡爾主張凱蒂一方欠款未付，並要求法院傳喚她與奧蘭多布魯出庭說明。

  • 卡爾表示自己簽約時剛接受手術又服用止痛藥，精神狀態不清楚，因此認為合約不應成立，並指控凱蒂團隊利用他的身體狀況完成交易。

  • 凱蒂的商業經理人伯尼反駁，稱目前沒有緊急情況，尾款未付是因卡爾另有約300萬美元款項尚未支付，相關爭議仍在上訴中，且質疑傳喚只是騷擾。

傳票 加州 豪宅

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