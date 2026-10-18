觀影說劇／「水行俠」化身野獸 大鬧「快打旋風」真人版

傑森摩莫亞身兼製片並親自出演人氣角色「布蘭卡」。（圖／UIP提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《快打旋風》真人版集結傑森摩莫亞等卡司，主打忠於原作、重現90年代風格，並以手繪動畫交代角色回憶，強化視覺與懷舊感。

電玩改編真人電影「快打旋風」近日上映，集結傑森摩莫亞(Jason Momoa)、諾亞森迪尼奧(Noah Centineo)等國際卡司。其中，傑森摩莫亞飾演經典角色布蘭卡，不僅大讚角色「超狂野」，更自爆自己從小就是「快打旋風」粉絲，甚至曾偷偷溜出去玩遊戲。這次不只演出，還身兼製片，直呼：「我超愛演他！」

「快打旋風」導演櫻井北尾表示，身為日裔 美籍電影工作者，能夠執導這部童年經典讓他感到非常驕傲，希望將自己兒時玩遊戲的感受融入電影，「把身為粉絲深深烙印在心中的遊戲元素化為現實」。

他也強調，團隊希望打造「有史以來最忠於原作」的「快打旋風」改編電影，從打鬥風格、角色招式、服裝，到人物調性與精神，都盡可能還原遊戲設定，也希望觀眾能在IMAX等高規格影廳觀賞，感受電影的視覺效果與音樂帶來的臨場感。

電影另一項特色，是以傳統手繪動畫呈現隆與肯的回憶片段，交代兩人的背景故事。櫻井北尾透露，團隊做出大膽決定，讓部分戲份直接以動畫形式呈現，「每一格畫面都是由動畫師親手繪製」。

由於電影故事設定在1993年，製作團隊刻意重現90年代文化與藝術風格，甚至運用當年的動畫技巧製作回憶片段，並找來動畫製作公司TITMOUSE合作。櫻井北尾表示，自己很早就知道TITMOUSE，也認為對方充分理解電影的調性、日本動畫風格，以及如何讓動畫與真人電影自然融合。

至於布蘭卡一角，傑森摩莫亞毫不掩飾自己的喜愛。他形容這名角色是「超狂野」的野獸，「他會一口咬住別人的腦袋、用電擊攻擊對手，還會使出力量強大的威力炸彈摔。我就是喜歡把所有人都踢爆，除了隆以外，布蘭卡是最會踢爆對手的傢伙。我超愛演他。」

除了演員身分，傑森摩莫亞也擔任本片製片。他透露，「快打旋風」對自己的成長影響很深，小時候甚至會偷偷溜出去玩這款遊戲。當他得知傳奇影業準備推出真人電影版，立刻主動爭取演出機會。

他回憶，自己拍攝「MINECRAFT麥塊電影」時，與製片卡勒布博伊特及傳奇影業全球製片總裁瑪麗帕倫特建立深厚合作關係，因此當卡勒布提到「快打旋風」真人電影時，他馬上表示：「老兄，我要參一腳。這就是我的童年，拜託讓我演，我一定要參與這部電影。」

「快打旋風」故事設定在1993年，昔日並肩作戰、如今卻各奔東西的街頭格鬥家隆與肯麥司特，因神秘女子春麗招募，再度參加世界戰士格鬥大會。拳頭、命運與怒火交織之下，一場攸關生死的格鬥大賽也逐漸揭開背後陰謀，兩人除了必須面對強敵，也得正視各自不願面對的過去。