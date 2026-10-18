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爭兒子監護權 荷莉貝瑞被前夫指控曾暴怒掐兒脖

編譯俞仲慈／綜合報導
荷莉貝瑞被前夫指控情緒反覆無常。（路透資料照片）
荷莉貝瑞被前夫指控情緒反覆無常。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

荷莉貝瑞與前夫馬丁內斯為13歲兒子監護權爆發法律戰，男方指控她曾掐住兒子脖子，貝瑞與女兒則強烈否認相關家暴說法。

現年60歲的好萊塢女星荷莉貝瑞(Halle Berry)與前夫、法國演員斯奧利佛馬丁內斯(Olivier Martinez)針對兩人未成年兒子的監護權，展開激烈的法律戰，馬丁內斯企圖取得唯一監護權並對貝瑞提出家暴限制令，意外披露貝瑞反覆無常的情緒經常讓身邊人士備感壓力。

根據娛樂新聞網站Page Six掌握的法庭文件，60歲的馬丁內斯指控貝瑞今年9月26日在洛杉磯家中與13歲兒子梅西奧(Maceo)發生爭執，一度掐住兒子脖子，不過貝瑞及其法律團隊堅決否認，宣稱指控「毫無根據且蓄意誤導。」

知情人士爆料，因「擁抱豔陽天」(Monster's Ball)成為奧斯卡影史首位非裔影后的貝瑞有著不為人知的一面：「荷莉有時表現得非常可愛，讓人覺得她是世界上最美好的人，但轉眼間她又會突然暴怒。」並補充道：「雖然我個人從未見過她對自己孩子有過這種表現…我想她身邊沒有人能夠毫不受這種情緒波動影響。」

貝瑞曾有過三段婚姻，前夫分別是棒球選手賈斯提(David Justice)、創作歌手貝內特(Eric Benét)以及馬丁內斯，還曾與加拿大男模奧布瑞(Gabriel Aubry)交往多年，2008年生下女兒萊拉(Nahla)，然而2010年分手後，因撫養權爭議雙方鬧得不可開交。

如今18歲的萊拉針對母親涉入家暴疑雲，發表聲明力挺：「我從未見過我媽媽以任何方式毆打、掌摑、掐住、抓扯梅西奧，也從未見過她對他進行任何形式的家暴。」

貝瑞與馬丁內斯2013年7月在法國結婚，距離梅西奧出生僅有三個月，可惜婚姻僅維持三年，離婚官司判決貝瑞每月支付8000元撫養費給男方，同時還須負擔兒子的私立學校學費、醫療保險、課外活動費用以及治療與心理諮商費用。

知情人士指出：「監護權相關問題讓荷莉非常憤怒，她得供養這些男人而且都是靠她吃飯，所以她感到不滿是可以理解，只是她的憤怒有時會失控。」

精華 FAQ

  • 新聞重點是荷莉貝瑞與前夫斯奧利佛馬丁內斯，為13歲兒子梅西奧的監護權展開激烈訴訟，男方還試圖爭取唯一監護權並聲請家暴限制令。

  • 馬丁內斯透過法庭文件指控貝瑞在9月26日於洛杉磯住處與兒子爭執時，曾一度掐住兒子脖子；但貝瑞與律師團隊都否認，稱指控毫無根據。

  • 文章提到18歲女兒萊拉公開聲明力挺母親，稱從未見過她對梅西奧施暴；同時也回顧貝瑞過去婚姻與撫養權爭議，顯示這並非首次陷入家庭法律戰。

好萊塢 洛杉磯

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