我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

化學工程碩士 洛基拳王是學霸 還拿全歐洲空手道冠軍

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
杜夫朗格在「杜夫朗格的歷史最強機械」深入探索足以改變歷史進程的劃時代機械與科技。...
杜夫朗格在「杜夫朗格的歷史最強機械」深入探索足以改變歷史進程的劃時代機械與科技。(圖／杰德影音提供)

AI摘要

文章摘要整理：

銀幕硬漢杜夫朗格其實是學霸，擁有化學工程碩士、傅爾布萊特獎學金與歐洲空手道冠軍資歷，如今更主持歷史頻道新節目介紹改變人類歷史的機械。

提到杜夫朗格（Dolph Lundgren），許多影迷第一時間想到的都是「洛基4」中令人聞風喪膽的蘇聯拳王伊凡德拉戈，尤其經典台詞「我必須打倒你」（I must break you）更成為影史名句。不過，這位銀幕硬漢私下竟是名副其實的學霸，不僅擁有化學工程碩士學位，還曾獲傅爾布萊特獎學金，取得赴麻省理工學院深造的機會，更曾連續兩屆奪下歐洲空手道冠軍。

如今，杜夫朗格將不為人知的學術與科技背景搬上螢幕，擔任HISTORY歷史頻道新節目「杜夫朗格的歷史最強機械」（History's Greatest Machines with Dolph Lundgren）主持人、執行製作人及旁白，帶領觀眾探索那些曾改變人類歷史的傳奇機械。

杜夫朗格在節目中分享：「我用了整個演藝生涯說故事，但我始終對事物運作背後的科學著迷不已。這個系列節目讓我把這兩份熱情結合在一起，探索那些形塑過去的機械，而與HISTORY頻道的合作，正是說好這些故事的最佳舞台。」

事實上，杜夫朗格的學經歷與銀幕形象有著強烈反差。他除了取得化學工程碩士學位，還曾獲傅爾布萊特獎學金，原本有機會前往麻省理工學院深造；另一方面，他也曾連續兩屆拿下歐洲空手道冠軍，最後才走上演藝之路。

演藝生涯超過40年的杜夫朗格，1985年因「洛基4」中的伊凡德拉戈走紅全球，隨後主演「宇宙巨人希曼」，也在「浴血任務」系列與席維斯史特龍、傑森史塔森等動作巨星並肩作戰，近年則加入「水行俠」系列。從蘇聯拳王到超級英雄電影，他始終以硬漢形象深植影迷心中，但這次透過新節目，反而讓觀眾看見他鮮少曝光的另一面。

「杜夫朗格的歷史最強機械」每集將探索足以改變歷史進程的關鍵機械與科技，包括將人類送上月球的農神五號火箭、古代火箭炮、印刷機、福特T型車、早期個人電腦、匿蹤戰機、諜報科技，以及人類史上規模最大的工程機械。

節目除了回顧這些機械的歷史，也將從工程與科技角度拆解背後的創新突破，呈現一項項看似冰冷的機械，如何一步步改變人類生活甚至推動歷史進程。

精華 FAQ

  • 他擁有化學工程碩士學位，並曾獲傅爾布萊特獎學金，原本有機會前往麻省理工學院深造，顯示他不只是演員，也是背景非常亮眼的學霸。

  • 因為他除了有高學歷，還曾連續2屆拿下歐洲空手道冠軍，學術、體育與演藝三方面都表現突出，與他在電影中的強悍形象形成強烈反差。

  • 節目將探索改變歷史進程的重要機械與科技，包括農神5號火箭、印刷機、福特T型車、早期個人電腦、匿蹤戰機等，並從工程角度解析其創新突破。

麻省理工學院

上一則

伊能靜邀同台為兒和聲？ 哈林回應這兩字冷場

下一則

「昀牽孟繞」破冰 李昀銳驚喜接孟子義下班 網猜為了「尚公主」

延伸閱讀

漫威新男神是他…魯里莫利卡帥到犯規 學霸背景曝光

漫威新男神是他…魯里莫利卡帥到犯規 學霸背景曝光
黃仁勳帶美主持人嘗台灣美食 影片火速破23萬觀看

黃仁勳帶美主持人嘗台灣美食 影片火速破23萬觀看
李安重談臥虎藏龍：打鬥也是對話 袁和平是了不起藝術家

李安重談臥虎藏龍：打鬥也是對話 袁和平是了不起藝術家
娛樂／AI復活「旺卡」之聲 遺孀點頭影迷炸鍋

娛樂／AI復活「旺卡」之聲 遺孀點頭影迷炸鍋

熱門新聞

洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）。（美聯社）

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

2026-10-12 16:32
劉學義在評論區以角色身分留言回應賀鵬，承諾為摯友報仇。(取材自微博)

賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友

2026-10-09 08:00

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元