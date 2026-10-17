化學工程碩士 洛基拳王是學霸 還拿全歐洲空手道冠軍

杜夫朗格在「杜夫朗格的歷史最強機械」深入探索足以改變歷史進程的劃時代機械與科技。(圖／杰德影音提供)

AI摘要 文章摘要整理： 銀幕硬漢杜夫朗格其實是學霸，擁有化學工程碩士、傅爾布萊特獎學金與歐洲空手道冠軍資歷，如今更主持歷史頻道新節目介紹改變人類歷史的機械。

提到杜夫朗格（Dolph Lundgren），許多影迷第一時間想到的都是「洛基4」中令人聞風喪膽的蘇聯拳王伊凡德拉戈，尤其經典台詞「我必須打倒你」（I must break you）更成為影史名句。不過，這位銀幕硬漢私下竟是名副其實的學霸，不僅擁有化學工程碩士學位，還曾獲傅爾布萊特獎學金，取得赴麻省理工學院 深造的機會，更曾連續兩屆奪下歐洲空手道冠軍。

如今，杜夫朗格將不為人知的學術與科技背景搬上螢幕，擔任HISTORY歷史頻道新節目「杜夫朗格的歷史最強機械」（History's Greatest Machines with Dolph Lundgren）主持人、執行製作人及旁白，帶領觀眾探索那些曾改變人類歷史的傳奇機械。

杜夫朗格在節目中分享：「我用了整個演藝生涯說故事，但我始終對事物運作背後的科學著迷不已。這個系列節目讓我把這兩份熱情結合在一起，探索那些形塑過去的機械，而與HISTORY頻道的合作，正是說好這些故事的最佳舞台。」

事實上，杜夫朗格的學經歷與銀幕形象有著強烈反差。他除了取得化學工程碩士學位，還曾獲傅爾布萊特獎學金，原本有機會前往麻省理工學院深造；另一方面，他也曾連續兩屆拿下歐洲空手道冠軍，最後才走上演藝之路。

演藝生涯超過40年的杜夫朗格，1985年因「洛基4」中的伊凡德拉戈走紅全球，隨後主演「宇宙巨人希曼」，也在「浴血任務」系列與席維斯史特龍、傑森史塔森等動作巨星並肩作戰，近年則加入「水行俠」系列。從蘇聯拳王到超級英雄電影，他始終以硬漢形象深植影迷心中，但這次透過新節目，反而讓觀眾看見他鮮少曝光的另一面。

「杜夫朗格的歷史最強機械」每集將探索足以改變歷史進程的關鍵機械與科技，包括將人類送上月球的農神五號火箭、古代火箭炮、印刷機、福特T型車、早期個人電腦、匿蹤戰機、諜報科技，以及人類史上規模最大的工程機械。

節目除了回顧這些機械的歷史，也將從工程與科技角度拆解背後的創新突破，呈現一項項看似冰冷的機械，如何一步步改變人類生活甚至推動歷史進程。