泥面人太悲情 靠電玩自虐紓壓 自爆健身房巧遇蜘蛛人

湯姆瑞斯哈里斯爆料在英國片場健身時數度巧遇正在拍攝「蜘蛛人」的湯姆霍蘭德。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： DC電影《泥面人》在洛杉磯首映，湯姆瑞斯哈里斯以悲劇反派之姿挑大梁，並透露靠玩《艾爾登法環》紓壓，還曾在健身房巧遇拍攝《蜘蛛人》的湯姆霍蘭德。

DC年度恐怖鉅作「泥面人」（Clayface）日前在洛杉磯 舉行世界首映，今年34歲的英國男星湯姆瑞斯哈里斯（Tom Rhys Harries），在片中首度挑大梁，他形容劇本宛如一齣「希臘悲劇」，真正吸引他的除了角色能夠任意變形的超能力，更是主角麥特為了奪回原本人生，最後反陷自我認同危機的過程。

他坦言「當人被逼到極限的時候，美貌或外表都不再是重點」，電影首波口碑也特別肯定他的突破演出，有影評盛讚電影「風格黑暗、殘暴且毫不保留，湯姆瑞斯哈里斯完美詮釋出獨特魅力與威脅感」，更直呼「肉體恐怖的呈現方式前所未見」。

有趣的是，為了熬過長達三個月的試鏡壓力，他分享當時紓壓方式竟是狂玩難度超高的「艾爾登法環」，笑稱只是想讓「腦袋關機」，他更爆料拍攝期間更在英國片場健身時數度巧遇正在拍攝「蜘蛛人 」的湯姆霍蘭德(Tom Holland)，意外促成一場不同「超級英雄宇宙」男星的健身房 相遇。

DC多年來持續深挖「高譚市」經典反派，繼電影「小丑」、影集「企鵝人」掀起熱潮後，這次則由「泥面人」接棒躍上大銀幕。該片導演詹姆士瓦金斯表示，真正迷人的從來不是超能力，而是「角色心理轉變才是觀眾能產生共鳴的東西」，人物只要刻畫得夠深、有更多內在層次，就會變得格外有趣。