我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

「蝙蝠俠2」導演為家事請假 索德柏主動進組救火

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史蒂芬索德柏主動向「蝙蝠俠2」伸出援手。(路透資料照片)
史蒂芬索德柏主動向「蝙蝠俠2」伸出援手。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

蝙蝠俠2因麥特李維斯處理家庭事務暫停拍攝，史蒂芬索德柏主動加入協助完成後續工作，李維斯也澄清未退出，電影上映時程暫未確認受影響。

超級英雄電影「蝙蝠俠2」（The Batman Part II）拍攝再現變數。原導演麥特李維斯（Matt Reeves）因家庭事務暫時離開片場，讓電影一度停拍。為了協助製作進度，奧斯卡金獎導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）主動伸出援手，將協助完成最後幾周的主要拍攝。消息曝光後，也讓外界關注這部歷經多次延期的續集能否順利完成。

綜合媒體報導，李維斯因持續處理家庭事務，暫時無法留在片場，華納兄弟與DC影業先前已宣布，「蝙蝠俠2」製作工作暫停，並表達對李維斯的支持。索德柏得知情況後，主動聯繫李維斯提出協助，獲得DC影業支持，雙方將密切合作，讓後續拍攝成果能延續原有的電影風格與導演構想。

索德柏表示，他十分欣賞李維斯執導的「蝙蝠俠」，認為作品展現鮮明而嚴謹的創作風格。他此番協助的目標，是與李維斯及製作團隊合作，拍攝能與既有素材自然銜接的畫面，讓李維斯最終仍能依照原本的創作方向完成電影。

由於導演暫時離開片場，外界一度猜測李維斯是否將退出這部續集。李維斯隨後透過社群平台澄清，自己並未離開「蝙蝠俠2」，並感謝索德柏在他面臨困難時伸出援手。DC影業共同執行長詹姆斯岡恩（James Gunn）也強調，李維斯仍是這部電影的導演，並感謝索德柏協助完成他的創作願景。

「蝙蝠俠2」由羅伯派汀森（Robert Pattinson）再度飾演蝙蝠俠布魯斯韋恩，史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）、柯林法洛（Colin Farrell）、傑佛瑞懷特（Jeffrey Wright）及安迪瑟克斯（Andy Serkis）等人也參與演出。

這部續集自2022年公布後，拍攝與上映計畫已數度調整，原定2026年上映，之後延至2027年，最新檔期則排定2028年2月18日。索德柏此次加入，為電影製作帶來新的安排，但目前尚無消息指出這次拍攝變動是否會影響上映日期。

李維斯因持續處理家庭事務，暫時無法留在「蝙蝠俠2」片場。(路透資料照片)
李維斯因持續處理家庭事務，暫時無法留在「蝙蝠俠2」片場。(路透資料照片)

精華 FAQ

  • 主要原因是原導演麥特李維斯因持續處理家庭事務，暫時無法留在片場，因此製作工作被迫暫停。華納兄弟與DC影業也公開表示理解，並支持他的安排。

  • 史蒂芬索德柏是主動伸出援手的救火者，將協助完成最後幾周的主要拍攝。他會與李維斯及製作團隊密切合作，確保新拍攝內容能延續原本風格。

  • 李維斯已透過社群平台澄清自己並未退出，DC影業共同執行長詹姆斯岡恩也強調他仍是導演。目前尚未有消息指出這次變動會影響2028年2月18日的上映檔期。

奧斯卡

上一則

「小城良方」定檔預約破百萬 肖戰醉吻殯葬老闆娘掀熱議

下一則

信任崩塌了？ 黃子韜官宣當爸「打臉」10年老粉 意外掀脫粉潮

延伸閱讀

導演差點被落石命中 驚險畫面曝光「重返巔峰北壁」揭跨國絕壁冒險

導演差點被落石命中 驚險畫面曝光「重返巔峰北壁」揭跨國絕壁冒險
「矽谷壞血」醜聞紀錄片上映 荷姆斯沒看過

「矽谷壞血」醜聞紀錄片上映 荷姆斯沒看過
電影「人工智慧」精神拷問奧特曼 安德魯加菲爾德演「怪人」？

電影「人工智慧」精神拷問奧特曼 安德魯加菲爾德演「怪人」？
漫威新男神是他…魯里莫利卡帥到犯規 學霸背景曝光

漫威新男神是他…魯里莫利卡帥到犯規 學霸背景曝光

熱門新聞

洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）。（美聯社）

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

2026-10-12 16:32
劉學義在評論區以角色身分留言回應賀鵬，承諾為摯友報仇。(取材自微博)

賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友

2026-10-09 08:00

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元