「蝙蝠俠2」導演為家事請假 索德柏主動進組救火

史蒂芬索德柏主動向「蝙蝠俠2」伸出援手。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 蝙蝠俠2因麥特李維斯處理家庭事務暫停拍攝，史蒂芬索德柏主動加入協助完成後續工作，李維斯也澄清未退出，電影上映時程暫未確認受影響。

超級英雄電影「蝙蝠俠2」（The Batman Part II）拍攝再現變數。原導演麥特李維斯（Matt Reeves）因家庭事務暫時離開片場，讓電影一度停拍。為了協助製作進度，奧斯卡 金獎導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）主動伸出援手，將協助完成最後幾周的主要拍攝。消息曝光後，也讓外界關注這部歷經多次延期的續集能否順利完成。

綜合媒體報導，李維斯因持續處理家庭事務，暫時無法留在片場，華納兄弟與DC影業先前已宣布，「蝙蝠俠2」製作工作暫停，並表達對李維斯的支持。索德柏得知情況後，主動聯繫李維斯提出協助，獲得DC影業支持，雙方將密切合作，讓後續拍攝成果能延續原有的電影風格與導演構想。

索德柏表示，他十分欣賞李維斯執導的「蝙蝠俠」，認為作品展現鮮明而嚴謹的創作風格。他此番協助的目標，是與李維斯及製作團隊合作，拍攝能與既有素材自然銜接的畫面，讓李維斯最終仍能依照原本的創作方向完成電影。

由於導演暫時離開片場，外界一度猜測李維斯是否將退出這部續集。李維斯隨後透過社群平台澄清，自己並未離開「蝙蝠俠2」，並感謝索德柏在他面臨困難時伸出援手。DC影業共同執行長詹姆斯岡恩（James Gunn）也強調，李維斯仍是這部電影的導演，並感謝索德柏協助完成他的創作願景。

「蝙蝠俠2」由羅伯派汀森（Robert Pattinson）再度飾演蝙蝠俠布魯斯韋恩，史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）、柯林法洛（Colin Farrell）、傑佛瑞懷特（Jeffrey Wright）及安迪瑟克斯（Andy Serkis）等人也參與演出。

這部續集自2022年公布後，拍攝與上映計畫已數度調整，原定2026年上映，之後延至2027年，最新檔期則排定2028年2月18日。索德柏此次加入，為電影製作帶來新的安排，但目前尚無消息指出這次拍攝變動是否會影響上映日期。

李維斯因持續處理家庭事務，暫時無法留在「蝙蝠俠2」片場。(路透資料照片)