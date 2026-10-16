檢察官不當阻礙證人 提摩西布斯菲爾德被控性侵兒童案遭法官駁回

布斯菲爾德被控在新墨西哥州拍攝「黑幫清潔婦」(The Cleaning Lady)期間，在片場臥室隔著衣服撫摸一對11歲雙胞胎男童的生殖器，布斯菲爾德堅稱清白。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 提摩西布斯菲爾德遭控性侵兒童案因檢方不當阻礙證人、破壞大陪審團程序而被法官駁回，但法院仍允許檢方日後重啟調查。

男星提摩西布斯菲爾德(Timothy Busfield)被控性侵 兒童的官司出現大逆轉；這名曾演出影集「白宮風雲」(The West Wing)和電影「夢幻成真」(Field of Dreams)的演員兼導演，今年7月疑似因與一名兒童發生性接觸而遭起訴。新墨西哥州 一名法官16日以檢方行為不當，且有錯誤，破壞了大陪審團的審理程序，因此駁回本案。

州法官蒙塔諾(Joseph Montano)在裁決中批准了辯方提出的撤銷指控動議。

法官在裁決書中寫道：「檢察官未能秉持公平公正的原則行事，包括未能就傳喚證人的法律向大陪審團作出適當指示，以及在指示大陪審團採取的程序上阻止了證人出庭作證。如此一來，大陪審團的審理程序違反了旨在維護大陪審團制度結構完整性的法規，因此存在偏見推定。」

法官也明確表示，該裁決並不妨礙檢方再次就這些指控展開調查。

布斯菲爾德針對相關指控一概否認，稱其為出於報復的謊言。

布斯菲爾德的律師費爾伯格(Amber Fayerberg)16日向哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)發表聲明稱，布斯菲爾德「如釋重負，感激不盡。」

費爾伯格在聲明中說：「大陪審團成員一直要求聽取當時與他一起在片場人員的證詞。這些證人坐在走廊裡，準備向大陪審團講述他們所見所聞，而他們所見所聞表明蒂姆是無辜的。檢方卻不讓他們進入法庭，法院也看清了檢方這種違反旨在維護司法公正的大陪審團法之做法。」

布斯菲爾德被控在新墨西哥州拍攝「黑幫清潔婦」(The Cleaning Lady)期間，在片場臥室隔著衣服撫摸一對11歲雙胞胎男童的生殖器。布斯菲爾德堅稱清白，辯稱片場工作人員均可證明他從未與男童單獨相處，僅在拍照時如同對待自家孩子般「搔癢逗弄」，絕無不當接觸。他反指男童父母因孩子在第四季被劇組除名、痛失每集3萬元酬勞才教唆孩子編造謊言，甚至踢爆男童父親曾因詐欺入獄且被吊銷律師執照，母親則因賭債面臨官司。