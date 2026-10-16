麥莉爸爸求婚成功 61歲名模伊莉莎白赫莉戴上巨鑽

65歲的希拉(右)和61歲的赫莉(左)交往已經一年多，如今兩人傳出婚訊。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Billy Ray Cyrus向交往1年多的Elizabeth Hurley求婚成功，兩人戴上巨鑽引發關注，並被視為從合作拍片到重逢後快速升溫的戀情進展。

根據娛樂媒體Page Six報道，歌壇小天后麥莉(Miley)的父親、鄉村歌手比利雷希拉(Billy Ray Cyrus)向女友英國名模伊莉莎白赫莉(Elizabeth Hurley)求婚成功了。

65歲的希拉和61歲的赫莉交往已經一年多，如今兩人正式公開戀情。而在此之前，這位英國女演員兼模特兒曾被拍到手上戴著一枚碩大的鑽戒。

另一位消息人士告訴Page Six：「她正在拍攝電視劇『地獄來的芳鄰』(The 'Burbs)，很難讓人相信那枚戒指是劇中道具。」

同一時間，比利雷希拉15日在Instagram上發布的神秘戒指表情符號，則是暗示了兩人的未來計劃，而赫莉的兒子達米恩(Damian)則是用一個慶祝的表情符號，回覆了這篇貼文。

「這是我很久以來踏上過的最堅實的土地，」希拉在貼文中寫道。

比利雷希拉在與搖滾樂團Deltona宣傳新單曲「Party's in the Back」的同時補充道：「我喜歡看到人們的夢想成真。我非常興奮能在這個周末與NASCAR在在鳳凰城合作演出！！！聽起來就很棒(has a ring 💍 to it)。」

如果兩人結婚，這將會是希拉的第四次婚姻；他共有六個孩子，其中包括了超級巨星歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)。他先是在1986年至1991年與辛迪史密斯(Cindy Smith)結婚，接著於1993年至2023年與蒂什希拉(Tish Cyrus)結婚，隨後於同年與Firerose結婚，並在2024年結束兩人關係；這位澳洲歌手指控希拉虐待，但他否認了這一點。

而赫莉則是在1987年到2000年與演員休葛蘭(Hugh Grant)保持著長期關係，之後她與已故製片人史特夫賓(Steve Bing)生下了兒子達米恩。

隨後在2007年至2011年與印度商人阿倫納亞爾(Arun Nayar)結婚，接著在2011年與已故澳大利亞板球運動員肖恩沃恩(Shane Warne)訂婚，但兩人於2013年分手。

希拉和赫莉兩人是在2022年聖誕電影「Christmas in Paradise」片場相識，隨後在2025年2月重逢後於復活節公開戀情。