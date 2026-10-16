52歲影后懷3胎 希拉蕊史旺幽默官宣：12月有新作

奧斯卡影后希拉蕊史旺喜迎第三胎。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 奧斯卡影后希拉蕊史旺驚喜宣布52歲懷上第3胎，預產期在12月，並以幽默短片自嘲是新作上映；她也談到高齡當母親的心境與家庭意義。

以「男孩別哭」（Boys Don't Cry）、「登峰造擊」（Million Dollar Baby）兩度奪下奧斯卡 影后的好萊塢 女星希拉蕊史旺（Hilary Swank），再度向全球粉絲捎來喜訊。現年52歲的她，於社群平台驚喜宣布懷上與企業家丈夫菲利普施奈德（Philip Schneider）的第三個孩子，預產期就在今年12月。

希拉蕊史旺在Instagram上傳了一支創意十足又溫馨感人的短片。畫面中，全家人在黑暗的房間裡熱舞，身上貼滿了由螢光棒組成的閃爍光影人偶；隨著丈夫與雙胞胎寶貝隨音樂擺動，史旺也大方亮相，並巧妙利用小型螢光棒在孕肚上勾勒出寶寶的輪廓，既俏皮又充滿溫馨氛圍。

她更幽默在旁白寫下：「很多人一直在問我下一個影視項目是什麼，這個項目預計在12月上映。」逗樂無數網友。這也是她繼2023年以高齡產下一對雙胞胎後，再度迎接新生命。

希拉蕊史旺在先前推動旨在提高嬰兒尿布成分透明度的加州AB 1901法案期間，接受專訪時，大方吐露高齡求子與母職的真實心聲。她坦言，在人生較晚的階段擁有孩子是「自然發生的結果」，正是因為時間點的安排，讓她現在更有餘裕專注於家庭生活。

「這只是剛好在我人生的這個階段實現了。並不是我以前不想生，而是當時有許多事情讓這件事無法發生，因此現在我真的能抽出身來陪伴他們。」史旺感性表示：「因為能夠如此全神貫注地與孩子在一起，我覺得除了母親節當天之外，每天都像在過母親節一樣。」

回顧年輕歲月，史旺直言早期全心投入演藝事業，將表演視為自己的「第一個孩子」，精進演技的同時並未過多規畫家庭。她坦言：「如果我在20多歲或30多歲時生小孩，我想我會成為一個完全不同的母親。如今事業已經穩定，我有能力在需要時隨時選擇投入或淡出，這真的是一種幸福。」

身為高齡母親，史旺認為自己現在具備更高的耐心與心理容量來撫養孩子。她透露，過去多年來持續進行自我成長與心理修復，這讓她在面對育兒挑戰時，更能掌握應對的工具，破除不希望傳遞給下一代的家庭循環。

儘管平時極力保護孩子隱私、減少在公眾前曝光，但孩子們帶給她的生命啟發卻極為深刻：「我一直努力的目標是做到『活在當下』，但這比想像中難得多。我的孩子們給了我最好的提醒，沒有人比他們更能活在當下了，我希望自己永遠不要失去這種視角。」