好萊塢巨星艾爾帕西諾再鍍金 獲演員工會終身成就獎

艾爾帕西諾獲頒電視演員工會的終身成就獎。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 86歲的艾爾帕西諾獲美國演員工會終身成就獎，將於2月28日在洛杉磯領獎；工會同時表彰他在慈善與藝術支持上的長年貢獻。

好萊塢 老牌巨星艾爾帕西諾(Al Pacino)獲頒電視演員工會的終身成就獎(Life Achievement Award)。

這位曾演出「熱天午後」(Dog Day Afternoon)、「女人香」(Scent of a Woman)以及「教父」(Godfather)三部曲的86歲巨星，是第62位獲得這項由美國演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會(Screen Actors Guild -American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA)所頒發的最高榮譽之演員。

「我一生中大部分時間都在迷茫和漂泊，但劇本和我的演員夥伴們始終讓我感到自在。一路走來，工作和合作的演員們是我人生中最美好的回憶之一，」帕西諾15日在一份聲明中說道，「能夠獲得美國演員工會的認可，慶祝這段旅程，我深感榮幸。」

他將於明年2月28日在洛杉磯 聖殿劇院(Shrine Auditorium)舉行的第33屆演員工會獎(Actor Awards)頒獎典禮上領取該獎項。頒獎典禮將會同時在Netflix 上進行直播。

該獎項也表彰人道主義工作，工會特別提及帕西諾在災難救援、消除飢餓和貧困以及對包括洛杉磯莎士比亞中心(Shakespeare Center)在內等當地劇院的支持方面所做的慈善努力。

這位土生土長的紐約人，在年輕時以舞台劇表演聞名，1972年，導演法蘭西斯柯波拉(Francis Ford Coppola)力排眾議，選中他出演電影「教父」中的麥可柯里昂(Michael Corleone)一角，而當時製片則是希望由另一位已成名的明星來飾演這個炙手可熱的角色。

帕西諾憑藉此角獲得奧斯卡最佳男主角提名，並被譽為同時代最傑出的演員之一。此後三年，他以「衝突」(Serpico)、「教父2」和「熱天午後」連續獲得奧斯卡最佳男主角提名。直到1993年，他才以「女人香」一片拿下奧斯卡最佳男主角獎，同年，他也以「大亨遊戲」(Glengarry Glen Ross)獲得最佳男配角提名。帕西諾總共獲得九次奧斯卡提名，最近一次是在2020年憑藉「愛爾蘭人」(The Irishman)獲得提名。