涉10年性侵6女 羅素布蘭德倫敦受審 檢控「冷酷性掠奪者」

羅素布蘭德涉入多起性侵案。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 檢方在倫敦開庭指控羅素布蘭德於1999年至2009年間性侵6名女性，涉嫌多項強姦與性侵罪，他則全面否認指控。

檢察官14日在對演員羅素布蘭德(Russell Brand)提起的強姦與性侵 案開庭陳述時表示，布蘭德在10年內性侵了6名女性，其行為如同「冷酷無情」的性侵犯者。

美聯社報導，現年51歲的布蘭德對3項強姦罪、3項性侵罪與一項猥褻罪均不認罪。涉嫌犯罪行為發生在1999年至2009年間。

檢察官瓊斯(Riel Karmy-Jones)在倫敦南華克刑事法院(Southwark Crown Court)告訴陪審團，這6名互不相識的女性在「飯店房間、工作場所、酒吧廁所隔間以及他的住所」遭到布蘭德性侵。她表示，布蘭德當時對性接觸有著「不加選擇且貪婪」的欲望，女性對他來說只不過是達到目的的工具。

檢察官表示，布蘭德愛調情、性欲極強。陪審團將在庭審後期聽取指控者的證詞。這些指控包括：1999年工黨(Labour Party)年會期間於伯恩茅斯(Bournemouth)飯店房間強姦一名女子；2001年試圖將女子拖入辦公大樓男廁；2004年在倫敦酒吧洗手間進行口交強姦；於英國廣播公司(BBC)親吻並撫摸女性；以及2009年對一名21歲女粉絲進行肛交強姦等。

瓊斯指出，受害者當時因內疚與恐懼未報案，直到2023年電視節目揭露針對布蘭德的匿名指控後才向警方報案。

首位出庭證人皮涅羅(Mark Pinero)表示，1999年事發次日布蘭德顯得異常恐懼，每當警車經過便躲避窗外視線。布蘭德的律師溫特(Ian Winter)則質疑其對25年前事件的回憶。

布蘭德否認所有指控，在接受警方訊問時強調從未參與任何非自願性行為。

布蘭德目前保釋，14日抵達法院時周圍聚集大批攝影記者。他表示自己感到很幸運。

布蘭德出演過「忘掉負心女」(Forgetting Sarah Marshall)，與凱蒂佩芮(Katy Perry)有過一段短暫婚姻。