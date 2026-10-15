辛蒂克勞馥27歲長子驟逝 女兒受打擊崩潰無法進食

辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏(右)、女兒凱亞葛柏(左)感情緊密。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 辛蒂克勞馥長子普雷斯利驟逝後，女兒凱亞深受打擊，近3周鮮少公開露面，近日才被拍到前往健身房；家人、男友與好友也持續陪伴她走出悲傷。

美國傳奇超模辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)的27歲長子普雷斯利葛柏(Presley Gerber)日前傳出離世消息，家人陷入悲痛。妹妹凱亞葛柏(Kaia Gerber)也受到巨大打擊，事發後鮮少公開露面，近日終於被拍到現身洛杉磯 健身房，這也是她近三周來首度回到日常生活。

據每日郵報報導，凱亞近日低調現身洛杉磯一間健身房，當天全身穿著黑色服裝，還戴著墨鏡遮掩面容，刻意降低存在感。據悉，她在得知哥哥離世後情緒相當低落，這段時間大多待在家中，身邊親友也陸續陪伴她度過難熬時期。

報導指出，凱亞的伴侶路易斯普曼(Lewis Pullman)這段期間持續陪在身旁，家族好友包括蘿拉鄧恩(Laura Dern)、喬治克隆尼(George Clooney)等人，也曾前往探視、給予支持。

凱亞原本就曾公開談及飲食障礙相關困擾，近期受到哥哥離世衝擊後，生活作息也受到影響。據報導，她這段時間食欲不佳，連日常生活都需要重新調整。家人希望她能循序漸進恢復規律生活，而近期重新踏進健身房，也被視為逐步找回生活節奏的一步。

對媽媽辛蒂克勞馥而言，除了面對兒子的離世，同時也要陪伴女兒走過悲傷期。凱亞接下來還有工作安排，預計年底投入驚悚電影「Bulls」拍攝，屆時將與男友路易斯普曼(Lewis James Pullman)一同演出。雖然劇組方面據傳願意視情況調整拍攝安排，但要全面刪除凱亞戲分並不容易。

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普雷斯利生前曾公開分享自己與藥物依賴及心理創傷抗爭多年的歷程。今年3月接受相關醫療協助時，辛蒂克勞馥曾為兒子加油，寫下：「你是個戰士！穿越烈火，終於找回自己，我真為你驕傲！」凱亞當時也曾公開向哥哥喊話：「我為你的勇氣感到驕傲，看著你重新找回自己，對我而言就是一切，我非常愛你。」兄妹感情深厚，如今哥哥突然離世，對凱亞而言無疑是難以承受的打擊。

據報導，普雷斯利9月19日進入戒治中心，隔日便傳出離世消息，目前相關原因仍未釐清。如今凱亞沉寂21天後首度被拍到外出，雖然神情低調，但至少重新開始接觸日常生活，家人與好友也持續陪伴她度過這段艱難時期。

精華 FAQ Q1：辛蒂克勞馥家中這次最受矚目的變故是什麼？ 她的27歲長子普雷斯利葛柏傳出離世消息，讓全家陷入悲痛。報導指出，這件事對辛蒂克勞馥與女兒凱亞都是重大打擊，家人正努力陪伴彼此度過難關。

Q2：凱亞葛柏在哥哥離世後的狀況如何？ 凱亞在得知哥哥過世後情緒非常低落，近3周大多待在家中，幾乎未公開露面。她近日才被拍到穿黑衣前往洛杉磯健身房，顯示正慢慢回到日常生活。

Q3：目前有哪些人陪伴凱亞度過這段低潮？ 凱亞的伴侶路易斯普曼一直陪在身邊，家族好友如蘿拉鄧恩、喬治克隆尼也曾前往探視支持。外界認為，她重新踏進健身房，是逐步恢復生活節奏的開始。

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