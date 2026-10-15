阿湯哥新片「挖掘者」遇最慘票房 恐血虧天價2.45億元

湯姆克魯斯新片「挖掘者」票房慘敗，恐成影史最慘電影之一；圖為他出席南韓首爾新片記者會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 湯姆克魯斯主演的新片《挖掘者》票房大失利，全球可能僅收5000萬元，恐讓華納兄弟面臨高達2.45億元虧損。

「阿湯哥 」湯姆克魯斯 (Tom Cruise)主演、阿利安卓·崗札雷·伊納利圖(Alejandro González Iñárritu)執導的「挖掘者」(Digger)票房慘敗，恐成影史最慘電影之一。據業界消息人士透露，這部斥製作成本高達1.8億元，院線最終可能虧損高達2.45億元。

「挖掘者」上映首周末北美僅收800萬元，全球票房約2000萬元，當時華納兄弟原本預估院線損失約1.5億至2億元。不料第2周末北美票房再暴跌60%，目前北美累積僅1440萬元，全球票房也只有3530萬元。

業界預估，「挖掘者」最終全球票房可能只有約5000萬元。然而電影若要達到損益兩平，至少需要全球票房3.5億元，因為電影院 業者通常會分走約一半票房。

若以湯姆克魯斯過去作品的全球票房相比，「挖掘者」的成績更顯慘烈。根據截至10月5日的票房資料，阿湯哥全球票房冠軍是2022年的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，全球狂收15億326萬元；第2名為「不可能的任務：全面瓦解」(Mission: Impossible – Fallout)8億2471萬元，第3名「不可能的任務：失控國度」(Mission: Impossible – Rogue Nation)7億1091萬元，就連排第10名的「末代武士」(The Last Samurai)票房都有4億5681萬元。

換言之，如果「挖掘者」最終全球票房真的只有約5000萬元，不僅遠遠無法進入湯姆克魯斯全球票房前10名，甚至只相當於「捍衛戰士：獨行俠」全球票房的約3.3%。以阿湯哥過往動輒數億元的票房表現來看，這次的失利格外醒目。

「挖掘者」由湯姆克魯斯主演，故事描述一名富有石油大亨旗下企業引發潛在環境災難，是一部帶有黑色幽默色彩的環境諷刺電影。電影原本就是高風險之作，不僅題材較為另類，也是目前市場少見的大製作原創電影。

華納兄弟最初核准的製作預算約1.25億元，但因拍攝進度超出預期，最終暴增至1.6億至1.8億元，全球宣傳費用另砸下約1億元，還不包括原本可能投入的奧斯卡宣傳費。

即使電影無法單靠院線票房獲利，也能透過電視、串流及其他發行管道回收成本，但「挖掘者」要真正獲利恐怕得花上更長時間。原因之一是湯姆克魯斯的合約包含票房收入分成，他可以在片商回收部分成本之前，就取得一定比例的收益，進一步增加片商承擔的財務壓力。

湯姆克魯斯一直是票房保證，明星魅力無限，但新片「挖掘者」票房慘敗。(歐新社)

精華 FAQ Q1：《挖掘者》首周末與目前票房表現有多差？ 該片北美首周末僅收800萬元、全球約2000萬元；第2周末北美再跌60%，累積北美1440萬元、全球3530萬元，遠低於製作方預期。

Q2：為什麼《挖掘者》即使賣到5000萬元仍難回本？ 因為電影製作成本已達1.6億至1.8億元，全球宣傳費又約1億元，而院線通常只分走約一半票房，損益兩平至少要全球3.5億元。

Q3：這次失利對湯姆克魯斯過往票房形象代表什麼？ 若最終全球只有約5000萬元，將遠低於他過去動輒數億元的成績，甚至只相當於《捍衛戰士：獨行俠》全球票房的約3.3%，落差極大。

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