我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

30年前殺吐派克被判40年至無期徒刑 黑幫老大：會上訴

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
饒舌歌手吐派克遭槍殺時年僅25歲，兇手在案發近30年後才遭逮捕，於近日判刑。(美...
饒舌歌手吐派克遭槍殺時年僅25歲，兇手在案發近30年後才遭逮捕，於近日判刑。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國前幫派老大戴維斯因涉嫌策劃1996年吐派克槍殺案，日前被判40年至無期徒刑，並表示將對判決提出上訴。

美國饒舌歌手吐派克(Tupac Shakur)1996年在拉斯維加斯遭槍殺，前洛杉磯幫派老大戴維斯(Duane "Keffe D" Davis)近日被判處40年至無期徒刑。

綜合法新社和路透報導，吐派克是美國東西岸嘻哈之爭的關鍵人物，他在拉斯維加斯遭槍殺時年僅25歲。吐派克命案是美國最受矚目的懸案之一，戴維斯在案發近30年後才遭逮捕。戴維斯曾在書中與訪談中吹噓自己涉入此案，但在案件進入審判後又否認。

審判期間相關證詞指出，曾是加州南區康普敦瘸幫老大的戴維斯因為侄子(或外甥)在拉斯維加斯賭場遭到吐派克保鑣毆打，遂在1996年9月7日命人殺害吐派克。

賭場衝突發生後約兩小時，吐派克搭乘的BMW在等紅燈時，一輛白色凱迪拉克駛至旁邊，車內一名槍手朝坐在副駕駛座的吐派克開槍，吐派克六天後不治。戴維斯向坐在凱迪拉克後座的人遞槍，並下令對吐派克開槍，而那天凱迪拉克車上除了戴維斯外，其他三人如今都已不在人世。

現年63歲的戴維斯今年8月經陪審團裁定一級謀殺罪成立。他近日在拉斯維加斯出庭時雙手以腰鍊銬住，身穿藍色囚服。據報他面無表情，僅就已羈押的時間可折抵多少刑期與法官略作爭辯，其餘未多發言。

法官最後一次給予戴維斯發言機會時，他表示：「我只想拿回他們(調查人員)從我家帶走的東西。」法官再問是否還有其他話要說，戴維斯回說：「沒事，我一定會提出上訴。」

法官就謀殺和使用致命武器兩項罪名各判處20年至無期徒刑並連續執行。法官說：「你不能把一個人從他的家人身邊奪走、剝奪他的生命和整個未來，然後就這樣一走了之，更何況那個人是吐派克。」

精華 FAQ

  • 他因涉嫌參與1996年吐派克在拉斯維加斯遭槍殺的案件，經陪審團裁定一級謀殺罪成立，法院最後判他40年至無期徒刑。

  • 證詞指出，戴維斯因侄子在賭場與吐派克保鑣衝突後，命人報復並向車內乘客遞槍，指示在紅燈時對吐派克開槍。

  • 戴維斯在法庭上僅簡短表示想拿回被調查人員從家中帶走的物品，之後說自己一定會提出上訴，對判決未多作評論。

加州 洛杉磯 懸案

上一則

劉德華投資電影「烏龜的故事」 笑稱「牠」片酬最高

下一則

衛衣+牛仔褲 孫千逛朝陽公園很鬆弛 網誇：素顏都美
v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行

延伸閱讀

俄州前牧師殺妻罪成被判無期徒刑 落淚堅稱無辜

俄州前牧師殺妻罪成被判無期徒刑 落淚堅稱無辜
舊金山Warfield劇院保安遭槍殺 女嫌犯曾涉百萬元「彩虹幫」盜竊集團

舊金山Warfield劇院保安遭槍殺 女嫌犯曾涉百萬元「彩虹幫」盜竊集團
整理包／紐時主管遭岳父母槍殺 揭開命案背後的家庭戰爭

整理包／紐時主管遭岳父母槍殺 揭開命案背後的家庭戰爭
搶麻將館槍擊2警 24歲男被判20年

搶麻將館槍擊2警 24歲男被判20年

熱門新聞

洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫千雖然憑藉「早春晴朗」被看見，卻仍被歸類「劇紅人不紅」。(取材自微博)

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

2026-10-08 22:29
郭世倫當年曾是各大節目通告常客。圖／年代提供

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

2026-10-08 11:05
命理師周映君分析沈伯洋和蔣萬安兩人的面相。圖／摘自Threads

曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

2026-10-08 17:06

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食
v v v v v NewsA_box2_300x250 (UDN code)正式上線請刪除此行