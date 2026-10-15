30年前殺吐派克被判40年至無期徒刑 黑幫老大：會上訴

饒舌歌手吐派克遭槍殺時年僅25歲，兇手在案發近30年後才遭逮捕，於近日判刑。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國前幫派老大戴維斯因涉嫌策劃1996年吐派克槍殺案，日前被判40年至無期徒刑，並表示將對判決提出上訴。

美國饒舌歌手吐派克(Tupac Shakur)1996年在拉斯維加斯遭槍殺，前洛杉磯 幫派老大戴維斯(Duane "Keffe D" Davis)近日被判處40年至無期徒刑。

綜合法新社和路透報導，吐派克是美國東西岸嘻哈之爭的關鍵人物，他在拉斯維加斯遭槍殺時年僅25歲。吐派克命案是美國最受矚目的懸案 之一，戴維斯在案發近30年後才遭逮捕。戴維斯曾在書中與訪談中吹噓自己涉入此案，但在案件進入審判後又否認。

審判期間相關證詞指出，曾是加州 南區康普敦瘸幫老大的戴維斯因為侄子(或外甥)在拉斯維加斯賭場遭到吐派克保鑣毆打，遂在1996年9月7日命人殺害吐派克。

賭場衝突發生後約兩小時，吐派克搭乘的BMW在等紅燈時，一輛白色凱迪拉克駛至旁邊，車內一名槍手朝坐在副駕駛座的吐派克開槍，吐派克六天後不治。戴維斯向坐在凱迪拉克後座的人遞槍，並下令對吐派克開槍，而那天凱迪拉克車上除了戴維斯外，其他三人如今都已不在人世。

現年63歲的戴維斯今年8月經陪審團裁定一級謀殺罪成立。他近日在拉斯維加斯出庭時雙手以腰鍊銬住，身穿藍色囚服。據報他面無表情，僅就已羈押的時間可折抵多少刑期與法官略作爭辯，其餘未多發言。

法官最後一次給予戴維斯發言機會時，他表示：「我只想拿回他們(調查人員)從我家帶走的東西。」法官再問是否還有其他話要說，戴維斯回說：「沒事，我一定會提出上訴。」

法官就謀殺和使用致命武器兩項罪名各判處20年至無期徒刑並連續執行。法官說：「你不能把一個人從他的家人身邊奪走、剝奪他的生命和整個未來，然後就這樣一走了之，更何況那個人是吐派克。」

精華 FAQ Q1：戴維斯因為什麼案件被判處40年至無期徒刑？ 他因涉嫌參與1996年吐派克在拉斯維加斯遭槍殺的案件，經陪審團裁定一級謀殺罪成立，法院最後判他40年至無期徒刑。

Q2：法庭認為戴維斯在命案中的角色是什麼？ 證詞指出，戴維斯因侄子在賭場與吐派克保鑣衝突後，命人報復並向車內乘客遞槍，指示在紅燈時對吐派克開槍。

Q3：戴維斯在宣判後對判決有何回應？ 戴維斯在法庭上僅簡短表示想拿回被調查人員從家中帶走的物品，之後說自己一定會提出上訴，對判決未多作評論。

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