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鷹眼確定缺席復仇者聯盟5 親揭「沒找我」嗆：他們輸定了

記者陳穎／即時報導
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傑瑞米雷納因扮演「鷹眼」而大受歡迎。(路透)
傑瑞米雷納因扮演「鷹眼」而大受歡迎。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

傑瑞米雷納證實無緣參演《復仇者聯盟：末日崛起》，並以玩笑口吻稱漫威沒找他、少了鷹眼復仇者聯盟會輸，外界也關注他未來是否回歸MCU。

漫威電影宇宙（MCU）新片「復仇者聯盟：末日崛起」（Avengers: Doomsday）卡司陸續曝光，除了「雷神索爾」等老班底回歸，小勞勃道尼更將化身大反派「末日博士」，讓影迷期待值持續升高。不過，曾在系列電影飾演「鷹眼」的傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近日親口證實，自己不會參演新片，還幽默表示：「少了我，復仇者聯盟大概會輸。」

傑瑞米雷納近日接受訪問時，被問及是否會出現在「復仇者聯盟：末日崛起」（復仇這聯盟5），他連續說了好幾次「不」，直接打破外界期待，「不、不、不、不，這部沒有我。」他隨後笑說，既然自己沒有參戰，「復仇者聯盟大概會輸」，甚至吐槽：「他們根本沒找我，所以這是他們自己的錯。他們輸定了。」

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雖然這次確定無緣新片，但傑瑞米雷納過去其實曾多次表達對回歸MCU的意願。2025年他受訪時曾坦言，自己一直很樂意再次回到漫威世界，不只想與過去合作的夥伴重聚，也希望再次演出鷹眼這個角色。

當時他更透露，相信「鷹眼」仍有機會推出第2季，自己也不排斥參與其他漫威作品，「我很樂意再演」。至於動作戲方面，他也強調身體正在為這類工作做準備，甚至笑稱：「我不知道還有沒有人想看我穿緊身衣，不過我穿起來一定很好看。」

傑瑞米雷納近年積極復健，2023年初遭遇剷雪車事故，造成嚴重傷勢，經過長時間治療與復健後逐步恢復。他過去曾透露，自己的身體狀態已經恢復到事故前的「150％以上」，認為自己已經做好準備，可以再次挑戰需要動作與特技的電影工作。

雷納最後一次以鷹眼身分亮相，是2021年推出的Disney+影集「鷹眼」。如今「復仇者聯盟：末日崛起」確定沒有這名老將加入戰局，雖然他本人以玩笑口吻表示「他們輸定了」，但也讓粉絲更加好奇，未來漫威是否還有機會讓這名經典角色重返銀幕。

精華 FAQ

  • 不會，他已在訪問中連續多次明確否認，直接表示這部片沒有他，等於正式證實鷹眼不會出現在《復仇者聯盟：末日崛起》當中。

  • 雷納以幽默方式回應，認為漫威根本沒有邀請他參戰，因此若復仇者聯盟失利，責任在片方自己；他也順勢開玩笑稱少了鷹眼就會輸。

  • 有可能，他過去曾多次表達回歸MCU的意願，也提到願意再演鷹眼、參與其他漫威作品，並相信鷹眼第2季仍有推出機會。

復仇者聯盟 漫威

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