阿湯哥「挖掘者」成生涯最慘滑鐵盧 恐血虧2.45億美元

湯姆克魯斯一直是票房保證，但這次的「挖掘者」票房慘敗。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 湯姆克魯斯主演的《挖掘者》因高成本、冷門題材與票房失利，恐讓華納兄弟面臨高達2.45億美元虧損，成為阿湯哥生涯罕見重挫。

「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演、阿利安卓 ·崗札雷·伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）執導的「挖掘者」（Digger）票房慘敗，恐成影史最慘電影之一。據業界消息人士透露，這部斥製作成本高達1.8億美元，院線最終可能虧損高達2.45億美元。

「挖掘者」上映首週末北美僅收800萬美元，全球票房約2000萬美元，當時華納兄弟原本預估院線損失約1.5億至2億美元。不料第2周末北美票房再暴跌60%，目前北美累積僅1440萬美元，全球票房也只有3530萬美元。

業界預估，「挖掘者」最終全球票房可能只有約5000萬美元。然而電影若要達到損益兩平，至少需要全球票房3.5億美元，因為電影院業者通常會分走約一半票房。

若以湯姆克魯斯過去作品的全球票房相比，「挖掘者」的成績更顯慘烈。根據截至10月5日的票房資料，阿湯哥全球票房冠軍是2022年的「捍衛戰士：獨行俠」，全球狂收15億326萬美元；第2名為「不可能的任務：全面瓦解」8億2471萬美元，第3名「不可能的任務：失控國度」7億1091萬美元，第4名「不可能的任務：鬼影行動」6億9471萬美元，第5名「世界大戰」6億683萬美元。

接下來則是2025年的「不可能的任務：最終清算」5億9876萬美元、2023年的「不可能的任務：致命清算」5億7112萬美元、「不可能的任務2」5億4958萬美元、1996年的「不可能的任務」4億5769萬美元，以及「末代武士」4億5681萬美。

換言之，如果「挖掘者」最終全球票房真的只有約5000萬美元，不僅遠遠無法進入湯姆克魯斯全球票房前10名，甚至只相當於「捍衛戰士：獨行俠」全球票房的約3.3%。以阿湯哥過往動輒數億美元的票房表現來看，這次的失利格外醒目。

「挖掘者」由湯姆克魯斯主演，故事描述一名富有石油大亨旗下企業引發潛在環境災難，是一部帶有黑色幽默色彩的環境諷刺電影。電影原本就是高風險之作，不僅題材較為另類，也是目前市場少見的大製作原創電影。

華納兄弟最初核准的製作預算約1.25億美元，但因拍攝進度超出預期，最終暴增至1.6億至1.8億美元，全球宣傳費用另砸下約1億美元，還不包括原本可能投入的奧斯卡宣傳費。

即使電影無法單靠院線票房獲利，也能透過電視、串流及其他發行管道回收成本，但「挖掘者」要真正獲利恐怕得花上更長時間。原因之一是湯姆克魯斯的合約包含票房收入分成，他可以在片商回收部分成本之前，就取得一定比例的收益，進一步增加片商承擔的財務壓力。