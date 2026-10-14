亞曼達拒演親密戲 「不舒服感覺」讓外界猜哪部影集
亞曼達塞佛瑞透露曾拒演一部親密戲很多的影集，強調自己現在不想勉強拍攝，並因年齡與母親身分更懂得設下界線。
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亞曼達塞佛瑞透露曾拒演一部親密戲很多的影集，強調自己現在不想勉強拍攝，並因年齡與母親身分更懂得設下界線。
好萊塢女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)近日透露，曾婉拒一部性愛場面頻繁的影集。她表示，隨著年紀增長，對於在鏡頭前與不熟悉的演員演出親密戲，感受已和過去不同；目前不想拍攝這類戲，也不願勉強自己。
據悉，亞曼達塞佛瑞是在漢普頓國際影展與演員艾力克鮑德溫(Alec Baldwin)對談時，談到這次拒演經驗。她回憶，過去拍吻戲曾覺得新鮮有趣，甚至認為能和帥氣演員接吻又有酬勞，是件令人期待的事。不過如今她覺得，演員得和私下並無感情的搭檔演出浪漫情節，有時難免不自在。
她直言：「我不想拍，我會不舒服，現在沒興趣。」至於未來是否改變想法，她表示不排除可能，但現階段不想面對與陌生人裸露演出的情況。
這番談話經Variety、TheWrap、E!等媒體報導後引起討論。亞曼達塞佛瑞並未透露婉拒的影集名稱，也沒有表示往後不再接演涉及親密戲的作品；她談的是自己目前的感受與選擇。
亞曼達塞佛瑞因「辣妹過招」(Mean Girls)等作品為觀眾熟悉，並以「曼克」(Mank)入圍奧斯卡最佳女配角。她近年也曾談到，早年拍攝裸露戲時，因缺乏足夠經驗與保障而感到不自在。她這次表示，成為母親後更懂得替自己設下界線，也希望在工作與生活中更坦然地說「不」。
演員拍攝親密戲時的自主權，也因此再度受到關注。對亞曼達塞佛瑞而言，挑選角色除了考量劇本與表演機會，也包括拍攝內容是否符合當下的心理狀態。她婉拒邀約，是基於個人感受所做的職涯選擇。
她表示該劇有大量性愛與親密場面，但自己目前對和不熟悉的演員演出這類情節感到不舒服，因此選擇婉拒，不想勉強配合拍攝。 她回憶年輕時覺得拍吻戲新鮮又有趣，甚至認為能和帥氣演員接吻還有酬勞很期待；但如今更在意情感連結與拍攝是否讓自己自在。 她的說法讓外界再次關注演員在親密戲中的自主權與安全感，尤其是如何在劇本需求、工作機會和個人心理狀態之間取得平衡。
精華 FAQ
她表示該劇有大量性愛與親密場面，但自己目前對和不熟悉的演員演出這類情節感到不舒服，因此選擇婉拒，不想勉強配合拍攝。
她回憶年輕時覺得拍吻戲新鮮又有趣，甚至認為能和帥氣演員接吻還有酬勞很期待；但如今更在意情感連結與拍攝是否讓自己自在。
她的說法讓外界再次關注演員在親密戲中的自主權與安全感，尤其是如何在劇本需求、工作機會和個人心理狀態之間取得平衡。
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