亞曼達拒演親密戲 「不舒服感覺」讓外界猜哪部影集

亞曼達塞佛瑞自曝，曾婉拒一部性愛場面頻繁的影集。(歐新社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 亞曼達塞佛瑞透露曾拒演一部親密戲很多的影集，強調自己現在不想勉強拍攝，並因年齡與母親身分更懂得設下界線。

好萊塢 女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)近日透露，曾婉拒一部性愛場面頻繁的影集。她表示，隨著年紀增長，對於在鏡頭前與不熟悉的演員演出親密戲，感受已和過去不同；目前不想拍攝這類戲，也不願勉強自己。

據悉，亞曼達塞佛瑞是在漢普頓國際影展與演員艾力克鮑德溫(Alec Baldwin)對談時，談到這次拒演經驗。她回憶，過去拍吻戲曾覺得新鮮有趣，甚至認為能和帥氣演員接吻又有酬勞，是件令人期待的事。不過如今她覺得，演員得和私下並無感情的搭檔演出浪漫情節，有時難免不自在。

她直言：「我不想拍，我會不舒服，現在沒興趣。」至於未來是否改變想法，她表示不排除可能，但現階段不想面對與陌生人裸露演出的情況。

這番談話經Variety、TheWrap、E!等媒體報導後引起討論。亞曼達塞佛瑞並未透露婉拒的影集名稱，也沒有表示往後不再接演涉及親密戲的作品；她談的是自己目前的感受與選擇。

亞曼達塞佛瑞因「辣妹過招」(Mean Girls)等作品為觀眾熟悉，並以「曼克」(Mank)入圍奧斯卡 最佳女配角。她近年也曾談到，早年拍攝裸露戲時，因缺乏足夠經驗與保障而感到不自在。她這次表示，成為母親後更懂得替自己設下界線，也希望在工作與生活中更坦然地說「不」。

演員拍攝親密戲時的自主權，也因此再度受到關注。對亞曼達塞佛瑞而言，挑選角色除了考量劇本與表演機會，也包括拍攝內容是否符合當下的心理狀態。她婉拒邀約，是基於個人感受所做的職涯選擇。