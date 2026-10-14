我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

喊「親愛的兒子」 …「絕命毒師」克蘭斯頓悼念RJ米特

編譯尤寶琪／綜合報導
布萊恩克蘭斯頓哀悼在影集「絕命毒師」中飾演他兒子的RJ米特。(路透資料照片)
布萊恩克蘭斯頓哀悼在影集「絕命毒師」中飾演他兒子的RJ米特。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

布萊恩克蘭斯頓悼念在《絕命毒師》中飾演其子的RJ米特，感嘆兩人近期還曾聯絡，並讚揚他克服腦性麻痺、投身殘障倡議的努力。

艾美獎得主、演員布萊恩克蘭斯頓(Bryan Cranston)日前出面哀悼在影集「絕命毒師」(Breaking Bad)中飾演他兒子的男星RJ米特(RJ Mitte)，稱這位已故演員兼殘疾人權倡導者為「我親愛的兒子」。

70歲的克蘭斯頓表示，米特的輕生讓他「深感悲痛」，讓他忍不住心想，如果最近幾天他們能一起吃頓午飯，米特是否還會活著。

「聽到他輕生的消息，我感到無比悲痛。為什麼？我們在幾周前還在互傳簡訊，商量什麼時候能一起吃午飯，」克蘭斯頓周一晚間在聲明中說道，「我不知道那頓午餐是否會改變他的未來⋯⋯但我知道我愛他，也非常享受這些年來和他一起拍攝這部劇的時光。」

34歲的米特在AMC熱門影集「絕命毒師」中，飾演克蘭斯頓劇中角色華特懷特(Walter White)的兒子華特小白「Walter White Jr.」，於周一在德州布朗斯維爾(Brownsville)去世。

「今晚我懷著無比悲痛的心情寫下這些文字。我在『絕命毒師』中親愛的兒子RJ米特去世了，」克蘭斯頓說，「我認識他的時候他才14歲，當時他被選中飾演華特小白，他以無比的熱情和喜悅演繹了這個角色。」

克蘭斯頓指出，米特患有患有腦性麻痺(cerebral palsy)，但這從未阻礙過他的腳步。

「他以極大的決心迎難而上，克服了拍攝日程的繁重。」克蘭斯頓說，「他利用自己在劇組的經歷，積極為殘疾演員發聲，並領導著一個致力於幫助殘疾人群體的慈善組織。」

「絕命毒師」於2008年至2013年播出，是當時最受好評的劇集之一。克蘭斯頓憑藉在「絕命毒師」中高中化學老師出身的製毒大亨華特懷特一角，贏得了七座艾美獎中的六座。

「2007年2月我們開始拍攝試播集的時候，那孩子演技還很生澀，但我們一點一點地看著他成長為一名非常優秀的演員，」克蘭斯頓寫道，「所有這些天賦和潛力如今都付諸東流，真是令人惋惜。」

精華 FAQ

  • 克蘭斯頓表示，聽到米特輕生的消息令他無比悲痛，並以「我親愛的兒子」稱呼他，強調自己一直很喜歡與他合作，也難以接受這個消息。

  • 克蘭斯頓提到，幾周前他和米特還在互傳簡訊，討論何時一起吃午飯，因此他不禁想像，如果真的見了面，是否可能改變米特的未來。

  • 米特除了在《絕命毒師》飾演華特小白，也是一名殘疾人權倡導者；他患有腦性麻痺，仍以決心完成拍攝，並積極為殘疾演員與相關慈善組織發聲。

艾美獎 德州

上一則

「做牛就不要怕犁田」81歲楊麗花出紀錄片 這項興趣伴晚年

下一則

短劇女王升咖？郭宇欣扛住偏執反派 粉絲看好上位之路

延伸閱讀

「絕命毒師」男星34歲驟逝 5天前才露面 死因尚不明

「絕命毒師」男星34歲驟逝 5天前才露面 死因尚不明
丹尼斯哈斯金斯75歲逝 「貝爾丁校長」永別了

丹尼斯哈斯金斯75歲逝 「貝爾丁校長」永別了
離婚、毒癮、罹癌… 麥可道格拉斯出回憶錄 揭人生最痛苦時刻

離婚、毒癮、罹癌… 麥可道格拉斯出回憶錄 揭人生最痛苦時刻
麥克道格拉斯自掀情史 承認與「她」有一腿 娶麗塔瓊斯前劈腿5女

麥克道格拉斯自掀情史 承認與「她」有一腿 娶麗塔瓊斯前劈腿5女

熱門新聞

洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
吳奇隆的社群平台發布他登長城的影片。影片中，他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作。（取材自自環球網）

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

2026-10-07 03:30
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫千雖然憑藉「早春晴朗」被看見，卻仍被歸類「劇紅人不紅」。(取材自微博)

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

2026-10-08 22:29
郭世倫當年曾是各大節目通告常客。圖／年代提供

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

2026-10-08 11:05

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐