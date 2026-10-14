喊「親愛的兒子」 …「絕命毒師」克蘭斯頓悼念RJ米特

布萊恩克蘭斯頓哀悼在影集「絕命毒師」中飾演他兒子的RJ米特。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 布萊恩克蘭斯頓悼念在《絕命毒師》中飾演其子的RJ米特，感嘆兩人近期還曾聯絡，並讚揚他克服腦性麻痺、投身殘障倡議的努力。

艾美獎 得主、演員布萊恩克蘭斯頓(Bryan Cranston)日前出面哀悼在影集「絕命毒師」(Breaking Bad)中飾演他兒子的男星RJ米特(RJ Mitte)，稱這位已故演員兼殘疾人權倡導者為「我親愛的兒子」。

70歲的克蘭斯頓表示，米特的輕生讓他「深感悲痛」，讓他忍不住心想，如果最近幾天他們能一起吃頓午飯，米特是否還會活著。

「聽到他輕生的消息，我感到無比悲痛。為什麼？我們在幾周前還在互傳簡訊，商量什麼時候能一起吃午飯，」克蘭斯頓周一晚間在聲明中說道，「我不知道那頓午餐是否會改變他的未來⋯⋯但我知道我愛他，也非常享受這些年來和他一起拍攝這部劇的時光。」

34歲的米特在AMC熱門影集「絕命毒師」中，飾演克蘭斯頓劇中角色華特懷特(Walter White)的兒子華特小白「Walter White Jr.」，於周一在德州 布朗斯維爾(Brownsville)去世。

「今晚我懷著無比悲痛的心情寫下這些文字。我在『絕命毒師』中親愛的兒子RJ米特去世了，」克蘭斯頓說，「我認識他的時候他才14歲，當時他被選中飾演華特小白，他以無比的熱情和喜悅演繹了這個角色。」

克蘭斯頓指出，米特患有患有腦性麻痺(cerebral palsy)，但這從未阻礙過他的腳步。

「他以極大的決心迎難而上，克服了拍攝日程的繁重。」克蘭斯頓說，「他利用自己在劇組的經歷，積極為殘疾演員發聲，並領導著一個致力於幫助殘疾人群體的慈善組織。」

「絕命毒師」於2008年至2013年播出，是當時最受好評的劇集之一。克蘭斯頓憑藉在「絕命毒師」中高中化學老師出身的製毒大亨華特懷特一角，贏得了七座艾美獎中的六座。

「2007年2月我們開始拍攝試播集的時候，那孩子演技還很生澀，但我們一點一點地看著他成長為一名非常優秀的演員，」克蘭斯頓寫道，「所有這些天賦和潛力如今都付諸東流，真是令人惋惜。」