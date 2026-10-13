曾努力戒毒超過1年 46歲音樂人驚傳陳屍洛杉磯街頭

知名作曲家魯西安皮安洛（Lucian Piane）陳屍街頭，享年46歲。(摘自X)

AI摘要 文章摘要整理： 曾為《魯保羅變裝皇后秀》擔任音樂總監的魯西安皮安洛，被發現陳屍洛杉磯街頭，享年46歲，死因仍待警方與法醫進一步調查。

曾長年擔任美國知名實境節目「魯保羅變裝皇后秀」音樂總監兼客座評審的知名作曲家魯西安皮安洛（Lucian Piane），驚傳於當地時間12日被發現倒臥在洛杉磯 街頭，不幸撒手人寰，享年46歲。消息傳出後震驚各界，節目製作團隊與昔日戰友紛紛發聲哀悼。

根據外媒報導指出，在取得的洛杉磯郡法醫記錄上顯示，魯西安於本週一在街上被發現明顯死亡，且已無生命跡象，由於記錄中未載明確切街區位置，目前的詳細死因也尚未公開，當地警方與法醫單位正進一步調查釐清中。

回顧魯西安的音樂生涯，他自2009年節目第一季開播起便加入團隊，是形塑「魯保羅變裝皇后秀」風格不可或缺的靈魂人物。他長期負責節目中音樂挑戰賽的歌曲創作、指導與評審工作，直到2016年第8季才淡出螢幕。

不過，卸下光環後的魯西安卻陷入人生低潮，長年與物質濫用及精神健康問題拉鋸。他曾在2016年底因社群平台發表失控言論引發軒然大波，事後坦承是受「大麻 引發的精神病」影響並積極就醫。近年來他努力對抗毒癮，今年8月才開心宣告自己已經戒毒超過1年、準備重返職場，當時讓粉絲相當欣慰。

沒想到近幾週其社群動態再度引發外界擔憂，隨即便傳出倒臥街頭驟逝的不幸消息。節目製作公司World of Wonder隨後發文哀悼，感性表示：「他留下了無數美麗的音樂作品，願他的掙扎永遠不會掩蓋他作為一位善良好友與音樂大師的光芒。」