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曾努力戒毒超過1年 46歲音樂人驚傳陳屍洛杉磯街頭

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曾努力戒毒超過1年 46歲音樂人驚傳陳屍洛杉磯街頭

記者廖福生／即時報導
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知名作曲家魯西安皮安洛（Lucian Piane）陳屍街頭，享年46歲。(摘自X...
知名作曲家魯西安皮安洛（Lucian Piane）陳屍街頭，享年46歲。(摘自X)

AI摘要

文章摘要整理：

曾為《魯保羅變裝皇后秀》擔任音樂總監的魯西安皮安洛，被發現陳屍洛杉磯街頭，享年46歲，死因仍待警方與法醫進一步調查。

曾長年擔任美國知名實境節目「魯保羅變裝皇后秀」音樂總監兼客座評審的知名作曲家魯西安皮安洛（Lucian Piane），驚傳於當地時間12日被發現倒臥在洛杉磯街頭，不幸撒手人寰，享年46歲。消息傳出後震驚各界，節目製作團隊與昔日戰友紛紛發聲哀悼。

根據外媒報導指出，在取得的洛杉磯郡法醫記錄上顯示，魯西安於本週一在街上被發現明顯死亡，且已無生命跡象，由於記錄中未載明確切街區位置，目前的詳細死因也尚未公開，當地警方與法醫單位正進一步調查釐清中。

回顧魯西安的音樂生涯，他自2009年節目第一季開播起便加入團隊，是形塑「魯保羅變裝皇后秀」風格不可或缺的靈魂人物。他長期負責節目中音樂挑戰賽的歌曲創作、指導與評審工作，直到2016年第8季才淡出螢幕。

不過，卸下光環後的魯西安卻陷入人生低潮，長年與物質濫用及精神健康問題拉鋸。他曾在2016年底因社群平台發表失控言論引發軒然大波，事後坦承是受「大麻引發的精神病」影響並積極就醫。近年來他努力對抗毒癮，今年8月才開心宣告自己已經戒毒超過1年、準備重返職場，當時讓粉絲相當欣慰。

沒想到近幾週其社群動態再度引發外界擔憂，隨即便傳出倒臥街頭驟逝的不幸消息。節目製作公司World of Wonder隨後發文哀悼，感性表示：「他留下了無數美麗的音樂作品，願他的掙扎永遠不會掩蓋他作為一位善良好友與音樂大師的光芒。」

精華 FAQ

  • 外媒指出，他在當地時間12日於洛杉磯街頭被發現倒臥，法醫記錄顯示已明顯死亡、沒有生命跡象；由於未公開確切街區與死因，仍待進一步釐清。

  • 他自2009年節目首季起加入團隊，長期擔任音樂總監與客座評審，負責音樂挑戰賽的歌曲創作、指導與評審，對節目風格影響深遠。

  • 他曾受物質濫用與精神健康問題困擾，2016年還因失控發言引發爭議，近年則努力戒毒，今年8月才宣布已戒毒超過1年，準備重返職場，卻突然傳出死訊。

大麻 洛杉磯

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