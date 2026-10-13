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企圖強開艙門 「金法尤物」女星莎瑪布萊兒被捕

編譯俞仲慈／綜合報導
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瑪布萊兒被爆不是第一次在搭機途中情緒失控。（路透資料照片）
瑪布萊兒被爆不是第一次在搭機途中情緒失控。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

莎瑪布萊兒在達美航空班機上失控，企圖打開艙門並攻擊空服員，飛機落地後遭警方逮捕，事件還造成機組人員受傷。

曾演出電影「金法尤物」(Legally Blonde)的女星莎瑪布萊兒(Selma Blair)日前搭機途中行為失控，不但企圖打開艙門，還對空服員又打又咬，因此飛機一落地就遭到警方逮捕，將面臨多項攻擊罪名指控。

娛樂新聞網站Page Six報導，11日晚間，一架達美航空(Delta Air Lines)班機從洛杉磯國際機場(LAX)飛往紐約甘迺迪國際機場(JFK)途中，布萊兒試圖打開機艙門並與空服員爆發衝突，於是機組人員報警要求降落後安排醫療和執法人員協助。

根據911通話錄音顯示，當時飛行員提出要求：「能否轉告JFK方面，我們需要在登機口安排醫護人員，以便為捲入這起事件的空服員們進行檢查。」並補充道：「傷勢包括鼻部流血以及一些咬痕，她們只是需要檢查一下傷勢。」

飛行員還宣稱「製造騷亂的乘客」用頭部撞擊機艙隔板，「可能需要接受檢查，並由執法部門介入處理」，同時911通話錄音也錄下54歲的布萊兒被警方強制帶離飛機時發出的尖叫聲。

翌日港務局警察局(Port Authority Police Department，PAPD)發布新聞稿證實：「當時該航班從LAX降落並停靠登機口，嫌疑人為莎瑪布萊兒，已遭到拘留並送醫接受評估；另外有兩名空服員受傷，其中一人被送往醫院接受進一步檢查。」

同時達美航空也發表聲明嚴厲譴責布萊兒「不守規矩」的行為：「達美航空對於不守規矩或違法行為採取零容忍態度，因為乘客和機組人員安全始終是我們首要任務。」

報導指出，布萊兒在送醫途中趁機踢了一名員警，隨後在醫院又襲擊一名護理人員，布萊兒發言人出面辯稱，她因為突發醫療狀況導致上述行為，但目前狀況穩定。

布萊兒在2016年也曾在搭機途中情緒失控，最後被擔架抬離飛機；2018年8月診斷罹患多發性硬化症以後，積極投入身心障礙權益工作，2023年與時任總統拜登在白宮慶祝「美國身心障礙者法」(Americans with Disabilities Act，ADA)頒布周年活動。

精華 FAQ

  • 報導指出，她不僅企圖打開機艙門，還與空服員發生衝突，甚至出現打人、咬人等行為，導致機組人員立即通報並要求警方介入處理。

  • 事件發生在11日晚間一架達美航空班機自洛杉磯飛往紐約途中。飛機落地後，警方立即在登機口拘留她，並安排醫療人員與執法人員處理。

  • 警方證實有兩名空服員受傷，其中一人送醫檢查；達美航空則強調對不守規矩或違法行為零容忍。其發言人則稱，她可能是因突發醫療狀況才出現異常行為。

洛杉磯 洛杉磯國際機場 JFK

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