5天前才露面 「絕命毒師」男星34歲驟逝 死因不明

「絕命毒師」美國男星RJ米特驚傳離世，享年34歲。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 曾演出《絕命毒師》的RJ米特驚傳34歲離世，經紀人證實死訊但死因未明；他長年投身身心障礙倡議，生前仍活躍於新片宣傳與演藝工作。

曾演出經典美劇「絕命毒師」（Breaking Bad）華特小白「Walter White Jr.」的美國男星RJ米特（RJ Mitte）驚傳離世，享年34歲。經紀人已證實死訊，但目前尚未公布死因，消息令影迷震驚不捨。

RJ米特因在「絕命毒師」飾演布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）與安娜岡恩（Anna Gunn）劇中兒子華特小白而走紅。他在劇中角色患有腦性麻痺，而RJ米特本人同樣罹患腦性麻痺，因此他將自身經歷帶進角色，演出備受肯定，也讓更多觀眾開始關注身心障礙者在影視作品中的呈現。

他的發言人也發表聲明表示：「我們懷著極度悲痛的心情，宣布深愛的演員、慈善家，以及熱情投入身心障礙權益倡議的RJ米特不幸離世。」聲明指出，他將自身罹患腦性麻痺的經驗帶進角色，不僅賦予人物真實性，也藉由自身影響力推動身心障礙認知與共融。

除了演藝工作，RJ米特長期投入身心障礙倡議，曾擔任United Cerebral Palsy及Shriners Children's大使，也成立Mitte Foundation，透過慈善工作支持不同公益計畫，並希望打破社會對身心障礙者的刻板印象。

RJ米特近年仍持續演藝工作，生前正在宣傳新電影「Talking to Strangers」，甚至就在離世前五天仍登上Podcast宣傳作品。他也曾演出Netflix超級英雄影集「正義守護者」（The Guardians of Justice），以及「The Recall」、「The Oak Room」，並在影集「如此一家人」（Switched at Birth）擔任常駐角色。此外，他還有多部電影及影集正在前期製作或拍攝階段。

RJ米特出生於密西西比州傑克森，出生時曾遭遇腦部損傷，之後被收養，三歲時確診腦性麻痺。除了演藝事業，他也長期公開分享自身經歷，希望提高社會對身心障礙者的理解。感情方面，RJ米特與交往多年的伴侶甘迺迪蘇亞雷斯（Kennedy Suarez）訂婚，兩人自2018年開始交往。