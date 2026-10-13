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「金法尤物」女星在達美班機上咬傷乘客、揍空服員 降落紐約被捕

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「金法尤物」女星在達美班機上失控 咬傷乘客、揍空服員 降落紐約被捕

記者廖福生／即時報導
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好萊塢女星莎瑪布萊兒9月23日在加州比佛利山莊出席時尚活動。（路透）
好萊塢女星莎瑪布萊兒9月23日在加州比佛利山莊出席時尚活動。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

莎瑪布萊兒搭機從洛杉磯飛往紐約時失控施暴，傳出咬傷乘客、揍空服員並企圖開艙門，班機落地後她被捕，事件已交由FBI調查。

曾演出電影「金法尤物」的54歲好萊塢女星莎瑪布萊兒（Selma Blair），驚傳在萬米高空中暴走。她於11日搭乘達美航空（Delta Air Lines）從洛杉磯飛往紐約途中，突然在機上失控狂揍空服員，甚至張口咬傷另一人，更一度企圖在飛行中強行拉開機艙門，驚悚過程嚇壞全機乘客。班機降落紐約甘迺迪國際機場後，她隨即遭警方逮捕並緊急送醫。

綜合報導指出，該班機機師在飛行途中緊急向地面通報有「失控暴力乘客」。莎瑪布萊兒不僅對機組人員施暴，更疑似因情緒失控，拿自己的頭猛力撞擊機艙隔板。班機降落後，兩名受傷的達美航空員工被緊急送往醫院治療，其中一人傷勢相當嚴重。由於事發地點位於萬米高空，目前全案已移交美國聯邦調查局（FBI）接手調查，達美航空也對此發表嚴正聲明，重申對機上暴力違法行為實施「零容忍」政策。

對此，莎瑪布萊兒的發言人出面證實此事，並解釋她當時是因為「經歷了一場突發的醫療緊急狀況」才導致情緒失控與脫序行為，目前其身體狀況已趨於穩定。

好萊塢女星莎瑪布萊兒（中）10月12日就在飛機上傷人的案件出庭時，被媒體包圍訪問...
好萊塢女星莎瑪布萊兒（中）10月12日就在飛機上傷人的案件出庭時，被媒體包圍訪問。（美聯社）

事實上，這已非莎瑪布萊兒首次在機上發生脫序事件。早在2016年，她就曾因將處方藥與酒精混用，在航班上失控尖叫而被送醫。她在2018年不幸被診斷出罹患罕見疾病「多發性硬化症」（MS），導致身體機能逐漸失調，近年淡出演藝圈並專注於公益活動。

莎瑪布萊兒過去也在自傳回憶錄中坦承，自己長期受到嚴重社交焦慮症所苦，經常會「瞬間短路」，過去甚至曾咬過名模凱特摩絲（Kate Moss）與女星席安娜米勒（Sienna Miller）等大咖名人。如今再度因高空驚魂失控事件躍上新聞版面，究竟是罕病發作抑或是藥物影響，仍有待FBI後續調查釐清。

精華 FAQ

  • 她在飛行途中突然情緒失控，對機組人員動手，並咬傷另一名乘客，還一度企圖強行拉開機艙門，造成機上乘客極度驚恐。

  • 飛機抵達紐約甘迺迪國際機場後，她隨即遭警方逮捕並送醫，兩名受傷的達美航空員工也被緊急送往醫院治療，案件並由FBI接手。

  • 發言人表示，她當時是因為突發的醫療緊急狀況才導致情緒失控，目前身體已趨於穩定；但事件原因仍待FBI進一步釐清。

好萊塢 達美航空 洛杉磯

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