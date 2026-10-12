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「蜘蛛人」離婚1個月 竟現身前妻婚禮「當證婚人」網友跪：最強前夫

記者陳穎／即時報導
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陶比麥奎爾是初代蜘蛛人。（取材自imdb）
陶比麥奎爾是初代蜘蛛人。（取材自imdb）

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文章摘要整理：

陶比麥奎爾離婚僅1個月便現身前妻珍妮佛梅耶的夏威夷婚禮，還親自擔任證婚人，展現罕見前夫氣度，也讓外界驚呼是「最友善前夫」。

好萊塢男星陶比麥奎爾（Tobey Maguire）因「蜘蛛人」三部曲走紅全球，成為影迷心中的初代蜘蛛人。49歲的他近日卻因一場前妻婚禮再度登上話題，才在9月21日正式完成離婚程序的他，10月10日不僅現身前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）的夏威夷婚禮，還親自擔任證婚人，替前妻主持婚禮誓言，超狂舉動讓外界直呼「史上最友善前夫」。

根據「時人」雜誌報導，珍妮佛10日在夏威夷拉奈島四季酒店與34歲音樂經紀公司CEO傑夫奧貢萊西（Geoff Ogunlesi）舉行婚禮。令人意外的是，站在新人身旁主持結婚儀式的人，竟是她結婚9年的前夫陶比。

婚禮現場星光熠熠，陶比的多年好友李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與超模女友，以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）夫婦、女星寇特妮考克斯（Courteney Cox）等人也現身祝福，讓這場婚禮格外受到矚目。

珍妮佛的新婚丈夫傑夫來自名門，其父親是奈及利亞億萬富豪及知名投資銀行家。珍妮佛與傑夫今年6月迎來第一個女兒，而她與陶比所生的19歲女兒Ruby及17歲兒子Otis也現身婚禮，一家人共同見證珍妮佛人生進入新階段。

陶比與珍妮佛雖然早在2016年宣布分居，之後歷經多年才完成法律上的離婚程序，但兩人並沒有因此反目，反而一直維持親近的家人關係。兩人過去也多次被拍到一同陪伴孩子，始終把子女放在首位。珍妮佛過去受訪時曾形容陶比就像自己的親哥哥，而她與新婚丈夫傑夫也相處融洽。如今陶比甚至親自替前妻主持婚禮，從「丈夫」變成「前夫」再到「證婚人」，特殊關係讓外界看了相當驚訝。

這段罕見畫面曝光後，陶比也被外媒封為「史上最友善前夫」，網友則紛紛稱讚他的氣度，有人直呼「地表最強前夫」，也有人笑說：「這種大度我真的做不到！」

精華 FAQ

  • 他不只是到場祝福，還站在新人身旁主持婚禮誓言，親自擔任證婚人。這個安排讓外界相當驚訝，也成為整場婚禮最受矚目的亮點。

  • 珍妮佛梅耶在夏威夷拉奈島四季酒店，與34歲音樂經紀公司CEO傑夫奧貢萊西舉行婚禮。兩人今年6月才迎來第一個女兒，婚禮格外受到關注。

  • 因為兩人雖然已正式離婚，但仍維持像家人般的關係，並一起陪伴孩子成長。陶比不僅出席前妻再婚典禮，還協助主持儀式，因此被網友稱為最強前夫。

夏威夷 好萊塢 蜘蛛人

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