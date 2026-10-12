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整形失敗？梅根福克斯最美容顏被酸「變形女成安娜貝爾」

記者陳穎／綜合報導
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梅根福克斯曾被封為最性感女星。（路透）
梅根福克斯曾被封為最性感女星。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

梅根福克斯一段舊訪談影片重新曝光後，因外貌變化遭網友猛烈批評並引發整形討論，但影片原是談電影的合作訪問，並非近期拍攝。

好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）以演出「變形金剛」大受歡迎，但最近因外貌再度成為話題。近日一段她接受訪問的影片在網路上掀起討論，不少網友將焦點放在她的臉蛋、髮型及身材，甚至直呼「幾乎認不出來」、「根本是安娜貝爾」，有人更批評她「毀了自己」，讓整形話題再次延燒。

影片曝光後，社群平台湧入大量評論，有網友留言：「我們以前熟悉的梅根福克斯去哪了？天啊，她毀了自己。」也有人認為她當時的造型令人難以辨認，甚至留言：「有人把她弄得太慘了，她還戴著一頂很糟糕的假髮。」

還有網友將她的外貌與電影角色做比較，有人開玩笑稱她像「萬聖節版的拼圖殺人魔」，其他人則留下「這應該是違法的」、「應該逮捕替她動手術的整形外科醫生」等尖銳評論，相關留言也讓梅根福克斯的外貌再度成為社群熱議焦點。

梅根福克斯近期整張臉一度變形，讓人認不出來，遭疑整形。(圖/摘自Letterbo...
梅根福克斯近期整張臉一度變形，讓人認不出來，遭疑整形。(圖/摘自Letterboxd)

不過，網友熱烈討論之餘，也有人認為不應僅憑一段影片或外貌變化，就對她是否接受醫美或整形做出判斷。梅根福克斯過去便曾多次面對外貌及整形相關討論，但本人並未針對這波最新網路評論作出回應。

這段引發討論的影片由電影平台Letterboxd發布，內容是梅根福克斯與導演卡琳庫薩瑪（Karyn Kusama）談論彼此喜愛的電影。兩人曾合作2009年電影「辣的要命」（Jennifer's Body），這次則在洛杉磯電影學院博物館重聚，分享電影作品與創作上的影響。

訪談原本是Letterboxd「Four Favorites」系列的一部分，梅根福克斯當時談到自己喜歡的電影，包括「勇敢的心」、「獅子王」、「忍者龜2：破影而出」以及「哈利波特」系列，沒想到影片重新受到關注後，網友反而將焦點放在她的外貌。

Letterboxd是在10月1日公開這段影片，但畫面其實並非近期拍攝，而是早在2025年10月就已完成錄製。當時梅根福克斯與卡琳庫薩瑪是在「辣的要命」特別放映活動期間接受訪問，如今影片重新翻紅，才再次掀起外貌討論。

精華 FAQ

  • 因為一段她接受訪問的影片被重新曝光後，網友把注意力放在她的臉蛋、髮型與身材，認為外貌變化明顯，進而掀起整形與醫美爭議。

  • 留言中有人說幾乎認不出她，還拿她和安娜貝爾、拼圖殺人魔等角色相比，也有人批評她毀了自己，甚至把矛頭指向替她動手術的醫生。

  • 影片其實是Letterboxd的Four Favorites系列訪談，梅根福克斯與導演卡琳庫薩瑪談彼此喜愛的電影，內容包含合作回憶與作品影響，並非外貌主題。

好萊塢 梅根

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