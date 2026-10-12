想在後台死去…91歲茱蒂丹契討厭被當國寶「像積滿灰塵骨董」

英國資深女星茱蒂丹契因為健康因素淡出演藝圈。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 茱蒂丹契受訪時直言討厭被稱為國寶，否認退休念頭，還希望能在劇場化妝間裡離世，並回顧演出007與面對視力退化仍持續工作的心境。

英國資深女星茱蒂丹契(Judi Dench)女爵士因為健康因素淡出演藝圈，但仍無退休 打算，甚至瀟灑地希望能在劇場結束表演後，直接在化妝間裡與世長辭。

娛樂新聞網站Page Six報導，被公認為英國最偉大女演員的丹契下個月即將出版回憶錄「現在逃跑還來得及?」(Is It Too Late to Make a Run for It?，暫譯)，最近接受泰晤士報(The Times)訪問，被問及是否喜歡被稱為「國寶」時，毫不客氣吐槽：「討厭透了，讓我猶如積滿灰塵的骨董，被塞在櫥櫃最深處和恐龍化石以及破損的羅馬盾牌堆在一塊。」

不過高齡91歲的丹契坦言高齡還是有一點好處：「他們會給你安排離舞台更近的化妝間，不然的話，想都別想。」並補充道：「不過還得應付那些問你打算何時退休或者勸你該放下腳步、享享清福的人，真是活見鬼，根本還不到時候。」

因「莎翁情史」(Shakespeare in Love)榮獲奧斯卡 最佳女配角的丹契，把「退休」、「老派(vintage)」、「衰老」等字眼一概排除：「我希望像演員牛頓布里克(Newton Blick)那樣，在演出結束後在化妝間裡去世。」並透露自己「想成為年逾百歲還能從飛機上跳傘的女性。」

丹契因罹患黃斑部病變，視力嚴重衰退，卻堅持繼續工作，甚至自爆：「我很擅長假裝自己還看得見，但如果我不微笑或認不出別人，大家會以為我是故意忽視他們。」

儘管丹契熱衷舞台表演勝過電影，但對於在007系列電影飾演英國情報局長「M」，坦承樂在其中：「我當時沉醉於那種權力感，能夠穿上非常體面套裝，假裝自己很懂，玩弄各種高科技裝備，要知道在現實生活中，我連熨衣板都不會用。」

至於當年007電影換角時一度落淚的傳聞，丹契駁斥道：「我當然沒哭，在經歷輝煌20年與八部龐德電影之後，我怎麼可能會哭？順帶一提，我拍攝的集數比至今任期最長的007羅傑摩爾(Roger Moore)還要多一部。」