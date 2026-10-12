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葛萊美天后遭店員嫌買不起 嗆「你們損失了超級大單」走人

記者陳穎／即時報導
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葛萊美天后凱莉克萊森分享被店員輕視的過程。（美聯社）
葛萊美天后凱莉克萊森分享被店員輕視的過程。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

凱莉克萊森在紐約玩具店購物時，因穿著被店員誤判買不起而遭冷待，她憤而離店並在社群發文抱怨。

葛萊美天后凱莉克萊森（Kelly Clarkson）竟也有被店員看不起的時候。她日前在紐約布魯克林一家玩具精品店購物時，自稱遭店員以外貌及穿著判斷消費能力，不僅被暗示可能買不起店內商品，對方甚至表示要幫她找價格較低的替代品，讓她氣得在社群平台發文抱怨，直呼這一幕根本就是現實版「麻雀變鳳凰」。

凱莉克萊森近日透露，她日前特別前往布魯克林知名玩具店「Art of Play」，原本對這家店相當有興趣，還事先列好想購買的商品，沒想到進店後的遭遇卻讓她大失所望。她表示，自己在店內挑選商品時，一名店員似乎認定她沒有能力負擔店裡的高價商品，甚至主動表示可以替她尋找比較便宜的「替代品」。這樣的態度讓凱莉克萊森相當不滿，認為自己受到不必要的差別對待。

面對店員的態度，凱莉克萊森沒有選擇忍氣吞聲，而是當場表達不滿，並表示：「你們剛才徹底損失了一筆超級大單！」最後更直接離開店內，原本期待大肆採購的行程也因此告吹。

事後凱莉克萊森將這段經歷比作1990年電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）的經典情節。電影中，茱莉亞羅勃茲飾演的薇薇安曾因穿著樸素，在精品店遭店員冷落，之後她換裝帶著大筆現金回到店裡消費，並留下經典台詞：「大錯特錯，天大的錯誤！」

凱莉克萊森也在貼文中酸說，如果有人想體驗「一模一樣被看扁的待遇」，不妨到這家店看看。她沒有公開涉事店員身分，也未透露當天原本準備花多少錢，不過事件曝光後已在網路引發討論。

凱莉克萊森自2000年代初期走紅後，憑歌唱實力在全球累積高知名度，並曾多次獲得葛萊美獎肯定。她自2023年起搬到紐約生活，平時也會透過社群與粉絲分享近況。此次她公開抱怨購物遭遇後，被點名的「Art of Play」目前尚未針對相關說法公開回應。

精華 FAQ

  • 她在布魯克林玩具精品店購物時，被店員根據外貌與穿著判斷消費能力，還被暗示可能買不起店內商品，對方甚至主動要幫她找較便宜的替代品。

  • 因為她原本已經事先列好想買的商品，卻在店內受到明顯的差別對待，彷彿被認定無法負擔高價商品，讓她覺得自己被看扁且非常不被尊重。

  • 她當場表示店家損失了一筆超級大單，之後直接離開，並在社群上把這段經歷比作《麻雀變鳳凰》的情節，順帶酸店家若想看被看扁的待遇可去體驗。

葛萊美 布魯克林

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