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「變形女」驚傳整形失敗 最美容顏變「安娜貝爾」 網友狠酸：毀了自己

記者陳穎／即時報導
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梅根福克斯一度整張臉變形，讓人認不出來。（取材自Letterboxd）
梅根福克斯一度整張臉變形，讓人認不出來。（取材自Letterboxd）

AI摘要

文章摘要整理：

梅根福克斯的訪談影片重新曝光後，網友將焦點放在她的外貌並引發整形爭議，但該片其實是舊作，原本內容是電影交流訪談。

好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）以演出「變形金剛」大受歡迎，但最近因外貌再度成為話題。近日一段她接受訪問的影片在網路上掀起討論，不少網友將焦點放在她的臉蛋、髮型及身材，甚至直呼「幾乎認不出來」，有人更批評她「毀了自己」，讓整形話題再次延燒。

影片曝光後，社群平台湧入大量評論，有網友留言：「我們以前熟悉的梅根福克斯去哪了？天啊，她毀了自己。」也有人認為她當時的造型令人難以辨認，甚至留言：「有人把她弄得太慘了，她還戴著一頂很糟糕的假髮。」

還有網友將她的外貌與電影角色做比較，有人開玩笑稱她像「萬聖節版的拼圖殺人魔」，其他人則留下「這應該是違法的」、「應該逮捕替她動手術的整形外科醫生」等尖銳評論，相關留言也讓梅根福克斯的外貌再度成為社群熱議焦點。

不過，網友熱烈討論之餘，也有人認為不應僅憑一段影片或外貌變化，就對她是否接受醫美或整形做出判斷。梅根福克斯過去便曾多次面對外貌及整形相關討論，但本人並未針對這波最新網路評論作出回應。

這段引發討論的影片由電影平台Letterboxd發布，內容是梅根福克斯與導演卡琳庫薩瑪（Karyn Kusama）談論彼此喜愛的電影。兩人曾合作2009年電影「辣的要命」（Jennifer's Body），這次則在洛杉磯電影學院博物館重聚，分享電影作品與創作上的影響。

訪談原本是Letterboxd「Four Favorites」系列的一部分，梅根福克斯當時談到自己喜歡的電影，包括「勇敢的心」、「獅子王」、「忍者龜2：破影而出」以及「哈利波特」系列，沒想到影片重新受到關注後，網友反而將焦點放在她的外貌。

Letterboxd是在10月1日公開這段影片，但畫面其實並非近期拍攝，而是早在2025年10月就已完成錄製。當時梅根福克斯與卡琳庫薩瑪是在「辣的要命」特別放映活動期間接受訪問，如今影片重新翻紅，才再次掀起外貌討論。

梅根福克斯因絕美容顏受到很多人喜愛。（取材自meganfox IG）
梅根福克斯因絕美容顏受到很多人喜愛。（取材自meganfox IG）

精華 FAQ

  • 因為一段她接受訪問的影片在社群平台翻紅，許多網友把注意力放在她的臉蛋、髮型與身材，並開始討論她是否整形或醫美，讓外貌話題迅速延燒。

  • 留言內容相當尖銳，有人說她幾乎認不出來、毀了自己，也有人拿她與電影角色比喻，甚至批評替她動手術的醫生，顯示討論已偏向情緒化攻擊。

  • 影片由Letterboxd發布，內容是梅根福克斯與導演卡琳庫薩瑪談論彼此喜愛的電影，屬於Four Favorites系列，原本重點是作品交流，並非外貌話題。

好萊塢 梅根

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