李察吉爾歷時6年監製「與達賴喇嘛談心」 高齡91歲達賴喇嘛親自入鏡

達賴喇嘛親自入鏡「與達賴喇嘛談心」，專注傳授「如何維繫心靈的平靜」撇步。（海鵬提供）

AI摘要 文章摘要整理： 李察吉爾耗時6年製作《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》，透過達賴喇嘛親口分享平靜與慈悲的智慧，並將於11月6日在台上映。

好萊塢 巨星李察吉爾親任執行製片的紀錄電影「與達賴喇嘛 談心：尋找幸福的智慧」（Wisdom of Happiness: A Heart-to-Heart with the Dalai Lama），邀請91歲高齡的諾貝爾 和平獎得主第14世達賴喇嘛親自入鏡。

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達賴喇嘛開宗明義表示，「我們不談神佛，專注如何建立寧靜的心靈」，並將他所知道的「如何維繫心靈的平靜」撇步，提供人們面對21世紀的各種挑戰，將於11月6日在台上映，上映期間將首度印製數千份由資深攝影師劉耘天提供的達賴喇嘛親簽開光「綠杜母唐卡」（Green Tara Thangka）、藏傳佛教的「和氣四瑞」（The Four Harmonious Friends）特典，贈與觀眾祈福收藏，特典送完為止。

「與達賴喇嘛談心」由美國、瑞士跨國合作，李察吉爾並攜手艾美獎得主歐倫莫瓦曼（Oren Moverman）共同製片，歷時6年攝製完成，被視為現年91歲的第十四世達賴喇嘛留給世人的最後一份見證與傳承。

片中達賴喇嘛以近距離的方式與觀眾對話，彷彿一場專屬的私密會面，傳遞他關於內心平靜與幸福的永恆智慧，為每一個人指引心靈的方向。電影榮獲和平電影獎年度最具價值紀錄電影提名。

「與達賴喇嘛談心」揭示「地球上80億個生命，都握有屬於自己通往幸福的鑰匙」，是一場獻給21世紀的靜心體驗。達賴喇嘛以寬闊心智和標誌性的幽默面對現代人的焦慮，直指「內心的平靜是幸福的關鍵」，而改變世界的力量，正來自「對所有生命無條件的慈悲」。

值得一提的是，「與達賴喇嘛談心」片中首次公開了1950年代中國解放軍對西藏武力入侵的紀錄影像。此事件讓達賴喇嘛與成千上萬守護他的藏人，生命安全遭受嚴重威脅；迫使他做出艱難決定，出走西藏、開始流亡生涯。

如今，有超過15萬藏人與他在印度山城達蘭薩拉落腳。該片更邀請觀眾走進達賴喇嘛位於山脊之上的住所，見證他的日常生活——接待來賓、堅定不懈地為藏人福祉與世界和平奔走倡議。

與達賴喇嘛擁超過45年師徒情誼的李察吉爾表示：「希望藉由這部特別的電影，深刻地改變我們對自身，以及對這個美麗星球上其他人的思考與感受。」影片呈現出這個深受人類行為影響的世界，極其壯麗動人、卻也危機四伏的面向。

李察吉爾曾因在奧斯卡頒獎典禮聲援西藏而演藝事業遭受衝擊，但他再度義無反顧投入本片攝製，期盼透過電影「將藏人獨特的文化與慈悲智慧，貢獻給正處於動盪中的世界」。

這部充滿希望的力作「與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧」，或許是達賴喇嘛留給世人的最後一份深刻見證。他曾表示，死亡對他而言「就像換件衣服那樣自然」。

不僅分享了在混亂中尋找和平、慈悲和希望的實用智慧，更以令人信服的清晰語言和深切的人文關懷，邀請我們去想像、並共同創造一個慈悲成為我們最強大的變革力量，幸福觸手可及的世界。電影向人們揭示了一個永恆的真理：即使身處混亂和不確定性之中，幸福依然存在，將於11月6日在台上映。

李察吉爾歷時6年監製「與達賴喇嘛談心」。（海鵬提供）

李察吉爾製片「與達賴喇嘛談心」邀請91歲高齡的諾貝爾和平獎得主第14世達賴喇嘛親自入鏡。（海鵬提供）