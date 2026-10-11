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泰勒絲豪宅蓋圍欄 鄰居嗆明年恐搬 鬧上建築審查委員會

記者廖福生／綜合報導
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凱爾西（左）與泰勒絲（右）結婚後的一舉一動都是外界關注焦點。（路透）
凱爾西（左）與泰勒絲（右）結婚後的一舉一動都是外界關注焦點。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

泰勒絲與崔維斯為保護隱私改建克里夫蘭湖畔豪宅，卻因圍欄、樹木與老舊管線及鹿隻生態問題，與鄰居衝突升溫並送交審查。

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）結婚後的一舉一動都是外界關注焦點，兩人日前才剛沉浸在婚後甜蜜之中，沒想到近期卻因為俄亥俄州克里夫蘭的湖畔豪宅改建計畫，意外槓上當地鄰居，甚至直接鬧上建築審查委員會，成為夫妻倆婚後少見的鄰里風波。

根據外媒「TMZ」取得的審查委員會會議紀錄顯示，泰勒絲與崔維斯為了保障隱私，計畫在豪宅周圍築起一座高達6英尺（約183公分）的黑色鋁製圍籬，並預計在周邊大量種植樹木。為了避開地下的老舊汙水管線，團隊還特別將圍籬位置向內縮了約61公分。

然而這項改建計畫並未獲得鄰居們的祝福，老舊管線的隱憂更成為眾矢之的。其中一位鄰居凱瑟琳（Katherine Bolton）就在會議上開砲，指出改建計畫中的樹木距離老舊管線實在太近，深怕未來會引發維修甚至結構危機。

她甚至在現場大酸：「這位申請人說不定明年就把房子賣掉、搬走，再去買另一間房了。」字裡行間滿是對這對巨星夫妻的不滿，顯然相當不看好泰勒絲會在此長久定居。

除了管線隱憂，當地的「生態問題」也意外成了發難理由。有居民提出警告，指出該區域常有野生鹿隻出沒，擔心圍籬頂端的設計太過銳利，可能導致鹿隻跳躍時不幸受傷甚至被刺中，要求施工單位必須把周圍生態環境一併納入考量。

事實上，泰勒絲與崔維斯近期的生活行程可說是行程滿檔。兩人今年7月才剛在紐約麥迪遜廣場花園完成世紀婚禮，而目前崔維斯也正全力投入NFL賽季，陪伴堪薩斯市酋長隊開季搶下4連勝的亮眼成績。

儘管泰勒絲日前才透過作品向克里夫蘭熱情示愛，但隨著圍籬與植栽工程意外引爆鄰里爭吵，顯然這位超級天后的進駐，並未讓所有當地居民都心甘情願地掏出好感度。

精華 FAQ

  • 他們希望提升住家隱私與安全，因此計畫在豪宅周圍設置6英尺高的黑色鋁製圍欄，並在周邊大量種植樹木，同時也將圍欄位置向內縮，以避開地下的老舊汙水管線。

  • 鄰居擔心樹木種得太靠近老舊管線，未來可能造成維修困難或結構風險，甚至有人直言不看好泰勒絲會長住，暗示這項工程可能只是短期安排，因此反彈更大。

  • 除了管線安全疑慮外，當地居民還認為圍欄頂端設計可能傷到常出沒的野生鹿隻，要求把生態因素納入考量，因而使整起工程爭議升高到建築審查委員會討論。

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