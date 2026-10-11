控前妻冷血 好萊塢男星喬曼格尼洛抗病7年靠人工肛門袋

喬曼格尼洛（右）已與未婚妻凱特林奧康納（左）迎向新生活。（取材自Instagram／joemanganiello）

AI摘要 文章摘要整理： 喬曼格尼洛在回憶錄中自揭罹患罕病、靠人工肛門袋撐過7年，更指前妻蘇菲亞薇格拉在他病中冷漠，並否認離婚主因是生育分歧。

好萊塢 男星喬曼格尼洛（Joe Manganiello）即將推出個人最新回憶錄《Bloodlines》，首度公開他與前妻蘇菲亞薇格拉（Sofía Vergara）結束7年婚姻背後的震撼內幕。根據《Page Six》、《People》等外媒綜合報導，喬曼格尼洛透露自己在2015年新婚後不久，便罹患嚴重的免疫系統疾病，長達7年的時間飽受劇烈腹痛、發燒及消化道潰瘍出血等症狀折磨，甚至在2016年經歷緊急手術切除部分腸道，不得不靠人工肛門袋（Ostomy bag）生活，期間體重暴跌將近27公斤，幾度瀕臨死亡邊緣。

噓！星聞報導，除了生理上的巨大痛苦，喬曼格尼洛更控訴前妻在他生病期間極度缺乏同理心。根據《E! News》報導，喬曼格尼洛在書中提到，當他病重懇求擁抱時，蘇菲亞卻冷酷拒絕；甚至在他因病陷入低潮、為了重拾生活重心而領養一隻吉娃娃犬時，前妻還對此酸言酸語。他坦言當時精神狀態相當脆弱，甚至將家中的槍枝送走以防不測，是這隻小狗陪伴他度過最黑暗的抗病歲月。

針對過去外界盛傳兩人是因為「男方想生孩子、女方不想當高齡產婦」而選擇分道揚鑣，喬曼格尼洛在自傳中嚴正駁斥了這項說法。他解釋，雙方確實曾嘗試人工受孕並考慮尋找卵子捐贈者，但考慮到自己當時隨時可能因病離世，他不希望留下前妻獨自撫養沒有血緣關係的孩子，因此才主動放棄生育念頭。如今，經過多年治療已恢復健康的喬曼格尼洛，正與未婚妻凱特林奧康納（Caitlin O'Connor）迎向新生活，並希望透過新書澄清真相，還給自己一個遲來的公道。

現年49歲的喬曼格尼洛過往在好萊塢以健碩體格與硬漢形象深植人心，最著名的代表作莫過於在熱門美劇《噬血真愛》（True Blood）中飾演狼人「艾西德」（Alcide Herveaux），以及在《舞力麥克：最後一跳》（Magic Mike's Last Dance）系列電影中展現性感身材。此外，他過去也曾演出陶比麥奎爾版《蜘蛛人》（Spider-Man）電影中的「閃電湯普森」（Flash Thompson），並在DC電影《正義聯盟》系列中飾演知名超級反派「喪鐘」。然而，銀幕上的肌肉型男私下卻飽受罕病折磨，這段艱辛的抗病歷程讓他的演藝職涯與個人生活都承受了巨大考驗。

而現年54歲的前妻蘇菲亞薇格拉同樣是好萊塢聲名顯赫的拉丁天后。哥倫比亞模特兒出身的她，憑藉在經典情境喜劇《摩登家庭》（Modern Family）中飾演性格鮮明、帶有濃重口音的「葛蘿莉亞」一角全球暴紅，不僅連續多年蟬聯好萊塢電視女星收入冠軍，更獲得多項金球獎與艾美獎提名。近年她除了擔任熱門綜藝節目《美國達人秀》（America's Got Talent）的常駐評審外，還以製片人兼女主角身分主演Netflix影集《毒梟女王》（Griselda），展現精湛演技，演藝事業攀上另一高峰。

蘇菲亞薇格拉是好萊塢聲名顯赫的拉丁天后，近年來擔任熱門綜藝節目《美國達人秀》（America's Got Talent）的常駐評審。（取材自Instagram／sofiavergara）

喬曼格尼洛與愛犬BUBBLES。（取材自Instagram／joemanganiello）