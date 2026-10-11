道格拉斯曾躲媒體與黛妃共進晚餐 稱她婚姻不幸福

現年82歲麥可道格拉斯出版回憶錄《一段精彩的旅程》，有提到他與黛安娜王妃的互動經歷。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 麥克道格拉斯在新回憶錄中談及早年情史、家庭關係與毒癮經歷，並透露曾在倫敦與黛安娜王妃避開媒體共進晚餐，稱她婚姻並不幸福。

好萊塢 資深影星、現年82歲的麥克道格拉斯(Michael Douglas)最近出版回憶錄，自曝過往情史，以及與其父寇克道格拉斯(Kirk Douglas)、長子卡梅倫(Cameron Douglas)之間的緊張關係，其中描述他和黛安娜王妃 (Princess Diana)曾度過一段特別的時光。

據福斯新聞網(Fox News)報導，麥克道格拉斯在回憶錄「一段精彩的旅程」( One Olluva Ride，暫譯)披露演藝生涯早期，拍攝電影「設身處地」(Adam at 6 A.M.)時與已婚女星李珀塞爾(Lee Purcell)的地下情：「因為她已婚，我們的親密關係變得複雜，不得不向劇組人員、拍攝地居民，還有她的丈夫隱瞞這段關係，這是一段持續整個拍攝期間的熱戀。」

多年後，已婚的麥克道格拉斯在拍攝電影「綠寶石」(Romancing the Stone)期間，又與該片編劇黛安湯瑪斯(Diane Thomas)有過一段婚外情；1987年拜電影「華爾街」(Wall Street)在倫敦首映的機會，麥克道格拉斯與黛安娜王妃(Princess Diana)並肩而坐，電影結束後，兩人刻意避開媒體共進晚餐，麥克道格拉斯回憶當時表示：「真相很簡單，她的婚姻並不幸福，想要過另一種生活。」並形容共度時光非常特別。

這位好萊塢星二代回顧成長過程，形容父親性格堅毅且反覆無常：「寇克道格拉斯是我父親，一個有著嚴重缺陷的人，脾氣暴躁且野心勃勃。」導致自己與弟弟喬爾(Joel)對父親深感畏懼，尤其喬爾承受更多創傷。

麥克道格拉斯在回憶錄中坦承深陷嗑藥與出軌等難關，不料與前妻迪安德拉·盧克(Diandra Luker)生下的長子卡梅倫也有嚴重毒癮，於是麥克道格拉斯安排兩名彪形大漢企圖綁架他強制戒毒：「卡梅倫看出端倪，望著我的眼神彷彿在說，爸爸，你怎麼能這樣對待我，好像我又一次傷透他的心。」兒子的反抗迫使麥可放棄計畫，但卡梅倫後來因毒品案入獄服刑七年。

現年82歲麥可道格拉斯出版回憶錄《一段精彩的旅程》，有提到他與黛安娜王妃的互動經歷。（美聯社）