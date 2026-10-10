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影帝湯米李瓊斯暌違3年重返紅毯 加盟影集演伊森霍克爸爸

娛樂新聞組 / 綜合報導
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湯米李瓊斯擅長以內斂、沉穩的表演方式塑造角色。(路透資料照片)
湯米李瓊斯擅長以內斂、沉穩的表演方式塑造角色。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

湯米李瓊斯睽違近3年罕見現身首映紅毯，將加盟《獨家黑幕》第二季，飾演伊森霍克角色的父親，並於10月14日開播。

80歲好萊塢影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）罕見公開亮相。以「MIB星際戰警」（Men in Black）、「絕命追殺令」（The Fugitive）等電影聞名的他，近日出席犯罪影集「獨家黑幕」（The Lowdown）第二季首映，這是他自2023年12月以來首次出席紅毯活動。當天他身穿黑色西裝外套及牛仔褲，打扮低調，與主演伊森霍克（Ethan Hawke）等人一同亮相，立即引發關注。

據「People」報導，湯米李瓊斯上一次出席首映活動，是2023年為電影「Finestkind」及「埋葬」（The Burial）宣傳期間。相隔近3年再次踏上紅毯，他此次並非宣傳電影，而是加入影集「獨家黑幕」第二季演出，讓影迷得以在大銀幕之外，再次看到這位資深影帝的身影。

「獨家黑幕」以美國奧克拉荷馬州塔爾薩為背景，描述一名自詡為追求真相的公民記者李・雷邦，持續調查當地權貴及政治腐敗，過程中揭開一連串不為人知的秘密。

湯米李瓊斯在第二季飾演李雷邦的父親老李雷邦資深先生，父子關係疏離，隨著父親突然出現，家庭矛盾也成為劇情發展的一部分。他與伊森霍克首度在這部影集中合作，為原本以調查與犯罪為主軸的故事增添家庭情感層次。新一季預定10月14日首播。

湯米李瓊斯演藝生涯橫跨數十年，曾憑電影「亡命天涯」（The Fugitive）入圍奧斯卡最佳男配角，並以該片拿下奧斯卡獎。他也因「MIB星際戰警」系列中冷面幽默的探員形象廣為人知，擅長以內斂、沉穩的表演方式塑造角色。

這次罕見現身，讓外界再次注意到他的動向。相較於頻繁出席公開活動的明星，湯米李瓊斯近年公開露面不多，此次為新作品站上紅毯，也讓影迷期待他在新一季影集中的表現。

精華 FAQ

  • 他是為犯罪影集《獨家黑幕》第二季首映站台，並以新季演員身分亮相。這也是他自2023年12月以來，首次再次出席公開紅毯場合。

  • 湯米李瓊斯在第二季飾演主角李・雷邦的父親老李雷邦資深先生，父子關係原本疏離，父親突然出現後，也成為劇情推進的重要情感線。

  • 故事以奧克拉荷馬州塔爾薩為背景，描寫公民記者李・雷邦追查當地權貴與政治腐敗，過程中揭開許多秘密，結合調查、犯罪與家庭衝突元素。

好萊塢 奧克拉荷馬州

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