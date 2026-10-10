安海瑟薇懷孕超能力？ 自曝聞得到所有夏天氣味

安海瑟薇說這一胎最讓她困擾的就是嗅覺變得異常敏銳。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 安海瑟薇挺著第三胎宣傳新片時，分享孕期嗅覺變得超敏銳，連香水與後場氣味都令她不適；因醫師擔心辣食刺激子宮收縮，她也取消了挑戰Hot Ones的計畫。

好萊塢 女星安海瑟薇（Anne Hathaway）日前挺著第三胎的孕肚，登上「吉米法倫今夜秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）宣傳新片「不存在的罪人」（Verity）。訪談過程中，她因為孕期不適數度露出難受的表情，讓現場氣氛一度緊張，也讓主持人與觀眾見識到懷孕後期的種種辛苦。

據噓！星聞報導，節目才剛開始，安海瑟薇在座位上調整姿勢時，突然用手扶住肚子，神情似乎不太對勁。這個舉動立刻讓攝影棚內的氣氛降到冰點，主持人吉米法倫和台下觀眾都露出擔憂的神色，深怕她隨時要生產。安海瑟薇發現大家反應過度，趕緊笑著解釋，自己只是需要一點時間找到舒服的坐姿。法倫則半開玩笑地說，如果她真的需要，大家隨時可以暫停錄影送她去醫院。

安海瑟薇在訪談中分享，這一胎最讓她困擾的就是嗅覺變得異常敏銳。她提到，懷第一胎時主要感受到的是疲勞，這次的體驗完全不同。她形容自己的鼻子靈敏到不可思議的地步，甚至開玩笑說自己能「聞到時間的流動」，彷彿可以分辨出不同年份夏天的氣味。

這項「超能力」在她的宣傳行程中帶來不少麻煩。安海瑟薇解釋，跑宣傳時經常得穿過飯店的後門、垃圾區、廚房和電梯，每一個角落的氣味都逃不過她的鼻子，她形容那種感受就像走進電影「四海好傢伙」的場景。最令她受不了的是香水味，每當有人靠近問候，濃郁的香氣總讓她瞬間反胃，只能一邊表達感謝、一邊努力忍住不適。

她也幽默地為孕期的不同階段下了註解：第一孕期最大的挑戰是別在公開場合乾嘔，到了第三孕期，目標則變成不要搖搖晃晃地走路。

安海瑟薇原本打算在宣傳期間登上知名YouTube節目「Hot Ones」，挑戰邊吃辣雞翅邊受訪。她在「不存在的罪人」中飾演的暢銷作家正好也在劇情裡上了這個節目，她認為戲裡戲外同步進行會是很好的宣傳效果。

不過這項計畫被醫師擋了下來。安海瑟薇轉述醫師的說法，辛辣食物可能刺激子宮收縮，萬一引發提早分娩就麻煩了，因此不建議她冒這個險。她坦言自己從來沒有完整挑戰過十隻辣雞翅，雖然拍攝電影時真的吃了前三隻，之後就改用道具翅膀代替，但完整的挑戰恐怕得等到產後再說了。

43歲的安海瑟薇與丈夫亞當舒爾曼（Adam Shulman）已經育有兩個兒子，分別是10歲的強納森和6歲的傑克。她曾在2019年公開談論自己面臨的生育困難，形容那段過程既痛苦又孤單。這次第三胎來得突然，她先前在其他節目上透露，夫妻倆對於能自然受孕感到非常意外，甚至用「壓哨球」來形容這個得來不易的驚喜。