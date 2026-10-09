梅根福克斯開付費網站 主打「別處看不到」獨家影像

好萊塢女星梅根福克斯9日在Subs.com上推出了自己的付費專屬內容頁面，承諾提供「在其他任何地方都看不到的影片、照片和貼文」，分享她手機裡的真實瞬間。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 梅根福克斯在Subs.com開設付費專屬頁面，提供獨家影像與私密內容，並參與平台創辦，強調女性應掌握受眾與內容分發權。

好萊塢 女星梅根 福克斯(Megan Fox) 9日在Subs.com上推出了自己的付費專屬內容頁面，承諾提供「在其他任何地方都看不到的影片、照片和貼文」，分享她手機裡的真實瞬間，讓粉絲能夠直接與這位偶像「交流，體驗她更私密的一面。」

「幾十年來，女性一直被灌輸『曝光度就是力量』的觀念，而平台、觀眾或形象卻掌握在別人手中，」40歲的福克斯在新聞稿中說道，「我很好奇，當女性同時擁有這三項時，會發生什麼。」

在官方宣傳照中，這位電影「辣的要命」(Jennifer's Body)的女星身穿一件胸前印有「聰明黑髮女郎」字樣的白色背心，搭配紅色比基尼泳褲和一條時髦的頸鍊。

一位消息人士透露，「meganfox.world」網站上線後立即爆紅。福克斯不僅會發布獨家內容，她還將擔任Subs.com的聯合創始人之一。 Subs.com由OnlyFans的創始人之一，英國企業家史托克里(Tim Stokely)共同創辦。

史托克里在一份聲明中解釋道：「梅根對這種轉變的理解是極少數人才能做到的。在她成名之前，藝人還沒有能力掌控自己的受眾或控制內容分發渠道。」

他補充說：「梅根不僅僅是在Subs上開個頁面而已。她參與了整個項目，並幫助我們建立這個平台。」

除了宣傳照，福斯本人也透過Instagram發布了一系列新照片和影片來宣布這一消息。

這位「變形金剛」(Transformers)女星穿著金屬色比基尼，在泳池中暢遊。

她在照片中寫道：「一部新黑色情色驚悚片」，並鼓勵粉絲們「查看(她的)限時動態」，獲取獨家內容的官方鏈接。

當然，這並非是梅根福克斯在2026年參與的第一個性感火辣計畫，這位女演員一直忙得不可開交。

上周她化身勃起功能障礙處方藥物「Ro Sparks」的代言人，發布了全新廣告，瞬間引爆粉絲熱情。