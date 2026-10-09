「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

邁克爾凱恩斯於9日不幸離世。（取材自X）

AI摘要 文章摘要整理： 資深男星邁克爾凱恩斯於9日過世，享壽76歲；他不僅是《飛越比佛利》演員，更以公開出櫃與坦承HIV病情，成為同志平權與愛滋倡議的重要先驅。

曾在經典美劇「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210）的好萊塢 資深男星邁克爾凱恩斯（Michael Kearns），於9日不幸離世，享壽76歲。他的資深記者好友卡倫歐坎姆（Karen Ocamb）隨後出面證實噩耗，至於確切死因則未對外透露。

邁克爾凱恩斯不僅是名演員，更是好萊塢同志 平權史上的傳奇先驅。他在社會風氣仍極度排斥同性戀 的1970年代中期，就勇敢選擇公開性傾向；1991年更在NBC全美直播節目中，投下一顆震撼彈，拋開世俗眼光坦承自己感染 HIV病毒，一舉成為好萊塢史上第一位公開愛滋病情的男演員。

他當年那句「愛滋病並不可恥，我的沉默才代表羞恥與恐懼，我要為所有感染者站出來發聲」，至今仍震撼人心。

在幕後創作上，他同樣展現強烈骨氣。1986年他執導講述兩名同志透過電話性愛滋長情愫的舞台劇「Jerker」，片段在電台播出後遭保守派團體舉報，甚至惹來美國聯邦通信委員會（FCC）揚言撤銷電台執照。

對此，凱恩斯毫不退縮槓上當局，重砲抨擊若是男女愛情根本不會被如此針對，這場風波也成為美國藝術界對抗審查制度的標誌性戰役。

他一生將心血投注於同志平權與愛滋公益，曾任「慶典劇院」（Celebration Theatre）藝術總監，並創辦「對抗愛滋藝術家」組織與QueerWise文學團體，身後留下一名養女凱瑟琳。

最令人鼻酸的是，他原定於本週日「全美出櫃日」再度重返慶典劇院登台，如今卻在舞台前夕驟然離世。慶典劇院也在第一時間發文痛失英才，感念他這輩子為LGBTQ+族群與愛滋平權所開創的偉大道路。