觀影說劇／「泥面人」歷經27種變臉 刷新宇宙最痛尺度

英國帥氣男星湯姆瑞斯哈里斯在「泥面人」中臉皮異常溶化、五官逐漸崩解。（圖／華納提供）

AI摘要 文章摘要整理： DC新片《泥面人》以大量實體特效與視效呈現主角從明星墜落成怪物的過程，終極預告充滿割臉、溶臉等驚悚畫面，並同步推出特殊特典海報。

DC全新驚悚片「泥面人」（Clayface）近日發布終極預告，一口氣曝光超多瘋狂殘忍的肉體驚悚場面，英國帥氣男星湯姆瑞斯哈里斯（Tom Rhys Harries）在片中原是前途無量的好萊塢明星，卻因一場殘酷意外人生急轉直下，被迫接受實驗性治療，從原本光鮮亮麗的人生勝利組，一步步變成連自己都無法掌控的恐怖存在。

終極預告中驚見他遭「手術刀殘暴割臉」、「飛機亂流中剪眼皮」，甚至還有臉皮異常溶化、五官逐漸崩解等駭人畫面，接連不斷的肉體痛感宛如直接朝觀眾撲面而來，光是短短幾分鐘就讓人看得頭皮發麻，徹底刷新DC宇宙的「痛感」想像。

「泥面人」預告中最令人頭皮發麻的「爛臉變形」，之所以如此怵目驚心，背後正來自製作團隊拒絕全靠CG、堅持大量實體特效化妝的職人精神。

男主角從遭受惡人攻擊、接受實驗性治療、反覆進行手術，一直到徹底化身為身心靈都陷入瘋狂的「泥面人」，光是實體特效化妝就設計了18個不同階段，若再加上視覺特效負責銜接與延伸的造型，完整變形更高達27種外觀。

特效團隊為此製作數百個獨立矽膠假體，不只保留漫畫角色原有的詭異怪物特徵，更刻意讓每個階段朝更加恐怖、更加充滿肉體痛感的方向推進，讓觀眾幾乎能貼著角色一起感受身體逐步異變、徹底失控的壓迫感。

「泥面人」電影描述麥特哈根從高譚市街頭一路躍升為好萊塢紅星，卻因犯罪陰謀人生盡毀，在失去事業與一切後孤注一擲接受實驗性療程，最終一步步被力量與復仇吞噬。

片商近日更同步加碼公布特別場精緻特典，除了電影主海報、DC原文漫畫外，更推出以電影中「男主慘遭割臉」為靈感設計的特殊款海報，搭配特殊工藝呈現臉皮遭劃破的立體質感，將電影最駭人的痛感直接搬上紙面。