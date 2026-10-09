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麥克道格拉斯認和凱薩琳透納擦出火花 曝娶麗塔瓊斯前劈腿5女

記者陳穎／綜合報導
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麥克道格拉斯(左)和凱薩琳麗塔瓊斯堪稱演藝圈模範夫妻。（路透資料照片）
麥克道格拉斯(左)和凱薩琳麗塔瓊斯堪稱演藝圈模範夫妻。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

麥克道格拉斯在新自傳中回顧演藝生涯與情史，坦承曾與凱薩琳透納互有好感，也揭露《第六感追緝令》真正產生感情的對象並非莎朗史東，而是珍妮翠柏紅。

82歲好萊塢男星麥克道格拉斯（Michael Douglas）即將推出自傳「One Helluva Ride」，除了回顧身為傳奇影星寇克道格拉斯（Kirk Douglas）之子的成長歷程，也首度揭開從影數十年來多段感情往事。

過去不少被媒體與影迷議論多年的緋聞，如今也在書中有了意外答案，其中最受矚目的，就是他承認與「綠寶石」（Romancing Stone）女主角凱薩琳透納（Kathleen Turner）當年確實互有好感，另外還透露「第六感追緝令」（Basic Instinct）真正讓他產生感情的女星，並非外界多年來猜測的莎朗史東（Sharon Stone）。

麥克道格拉斯與第一任妻子戴安娜盧克（Diandra Luker）認識僅8周便結婚，如今回頭看這段婚姻，他坦言當時根本還不了解彼此，「不知道對方的希望跟未來期望是什麼」，因此認為自己當年其實不應該那麼快結婚。兩人婚姻維持至2000年，在正式離婚前，麥克道格拉斯也曾與多名合作女星傳出緋聞。

他透露，這次撰寫自傳前，自己曾主動聯絡過部分昔日緋聞對象，告知將在書中寫下相關往事，也先取得對方同意，因此才將這些過去鮮少公開的細節寫進回憶錄。其中最令人意外的，是他與凱薩琳透納的關係。兩人因合作「綠寶石」擦出火花，後來又共同演出「尼羅河寶石」（The Jewel of the Nile）、「玫瑰戰爭」（The War of the Roses），多年後更在Netflix影集「好萊塢教父」（The Kominsky Method）第3季再度合作，前後橫跨約40年。

至於另一段讓影迷議論多年的緋聞，則發生在「第六感追緝令」拍攝期間。電影上映後，麥克道格拉斯與莎朗史東的火辣對手戲令人印象深刻，外界也曾多次猜測兩人是否假戲真做。不過麥克道格拉斯在自傳中爆料，真正讓他產生感情的其實是另一位女星珍妮翠柏紅（Jeanne Tripplehorn）。

麥克道格拉斯在2000年結束第一段婚姻後，曾有一段時間同時與多名女性交往。直到後來與凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）越走越近，他坦承自己必須先打5通電話，向分別住在5個不同城市的交往對象提出分手。

他形容當時自己告訴這些女性，「我遇見生命中註定的對象，不能再跟她們往來了」，而對方也都接受了這個決定。如今麥克道格拉斯與凱薩琳麗塔瓊斯結婚多年，這些塵封多年的情史，也隨著自傳出版再度浮上檯面。

精華 FAQ

  • 他在自傳中坦承，過去多段緋聞並非全是外界猜測的版本，包含與凱薩琳透納確實互有好感，以及《第六感追緝令》拍攝期間真正讓他動情的並不是莎朗史東。

  • 兩人因《綠寶石》擦出火花，之後又合作《尼羅河寶石》《玫瑰戰爭》，多年後還在《好萊塢教父》重逢，橫跨約40年的合作與情感傳聞因此格外受關注。

  • 他表示與第一任妻子認識8周就結婚，當時其實還不了解彼此；而在遇到凱薩琳麗塔瓊斯前，他曾同時和5個城市的5名女性交往，最後親自打電話分手。

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