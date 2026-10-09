移居法國再衝副業 克隆尼明年將開義式餐廳

喬治克隆尼傳出將進軍餐飲業，計畫在法國南部開設義大利餐廳。（歐新社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 喬治克隆尼傳出將在法國南部與合作夥伴開設義式餐廳，並因取得法國國籍後，把生活與事業重心逐步移往當地。

好萊塢 男星喬治克隆尼（George Clooney）再拓事業版圖。繼投資龍舌蘭酒、房地產及葡萄酒 莊園後，他傳出將進軍餐飲業，計畫與合作夥伴在法國南部開設義大利餐廳，預計2027年春季開幕。克隆尼與妻子艾瑪 克隆尼（Amal Clooney）取得法國國籍後，近年將生活重心移往法國，事業布局也逐漸向當地延伸。

據每日郵報報導，現年65歲的克隆尼將與法國南部科蒂尼亞克（Cotignac）度假村Hotel Lou Calen經營者波特（Graham Porter）合作，籌設這家尚未命名的義式餐廳。科蒂尼亞克市長韋蘭（Jean-Pierre Véran）向該媒體證實克隆尼參與這項計畫，不過報導指出，目前他的名字尚未出現在相關市政文件中。

除了演藝事業，克隆尼也擅長經營副業。他在2013年與商人蘭德葛伯（Rande Gerber）、梅爾德曼（Michael Meldman）共同創立龍舌蘭酒品牌Casamigos Tequila，之後品牌以高達10億美元的交易售予英國酒業集團帝亞吉歐。他也曾與蘭德葛伯共同擁有墨西哥別墅，並長期持有義大利科莫湖畔房產。

克隆尼與艾瑪2014年結婚，兩人自2021年起擁有位於法國普羅旺斯、布里尼奧勒附近的葡萄酒莊園，面積約425英畝。近年夫妻倆逐漸以法國為主要居住地，遠離好萊塢的繁忙生活。

克隆尼日前接受君子雜誌訪問時透露，舉家搬到法國鄉村，部分原因是希望讓9歲的雙胞胎子女亞歷山大（Alexander）與艾拉（Ella）在不同環境中成長。他表示，孩子如今能在農場生活，不再整天使用iPad，也會與大人一起吃飯、自己收拾餐具。

克隆尼認為，這樣的生活方式對孩子更有益。從葡萄酒莊園到義式餐廳，這位好萊塢影星在法國的生活與事業布局，正逐步展開新篇章。