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移居法國再衝副業 克隆尼明年將開義式餐廳

編譯尤寶琪／綜合報導
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喬治克隆尼傳出將進軍餐飲業，計畫在法國南部開設義大利餐廳。（歐新社資料照片）
喬治克隆尼傳出將進軍餐飲業，計畫在法國南部開設義大利餐廳。（歐新社資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

喬治克隆尼傳出將在法國南部與合作夥伴開設義式餐廳，並因取得法國國籍後，把生活與事業重心逐步移往當地。

好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）再拓事業版圖。繼投資龍舌蘭酒、房地產及葡萄酒莊園後，他傳出將進軍餐飲業，計畫與合作夥伴在法國南部開設義大利餐廳，預計2027年春季開幕。克隆尼與妻子艾瑪克隆尼（Amal Clooney）取得法國國籍後，近年將生活重心移往法國，事業布局也逐漸向當地延伸。

據每日郵報報導，現年65歲的克隆尼將與法國南部科蒂尼亞克（Cotignac）度假村Hotel Lou Calen經營者波特（Graham Porter）合作，籌設這家尚未命名的義式餐廳。科蒂尼亞克市長韋蘭（Jean-Pierre Véran）向該媒體證實克隆尼參與這項計畫，不過報導指出，目前他的名字尚未出現在相關市政文件中。

除了演藝事業，克隆尼也擅長經營副業。他在2013年與商人蘭德葛伯（Rande Gerber）、梅爾德曼（Michael Meldman）共同創立龍舌蘭酒品牌Casamigos Tequila，之後品牌以高達10億美元的交易售予英國酒業集團帝亞吉歐。他也曾與蘭德葛伯共同擁有墨西哥別墅，並長期持有義大利科莫湖畔房產。

克隆尼與艾瑪2014年結婚，兩人自2021年起擁有位於法國普羅旺斯、布里尼奧勒附近的葡萄酒莊園，面積約425英畝。近年夫妻倆逐漸以法國為主要居住地，遠離好萊塢的繁忙生活。

克隆尼日前接受君子雜誌訪問時透露，舉家搬到法國鄉村，部分原因是希望讓9歲的雙胞胎子女亞歷山大（Alexander）與艾拉（Ella）在不同環境中成長。他表示，孩子如今能在農場生活，不再整天使用iPad，也會與大人一起吃飯、自己收拾餐具。

克隆尼認為，這樣的生活方式對孩子更有益。從葡萄酒莊園到義式餐廳，這位好萊塢影星在法國的生活與事業布局，正逐步展開新篇章。

精華 FAQ

  • 報導指出，他將與合作夥伴在法國南部科蒂尼亞克籌設一家尚未命名的義式餐廳，預計2027年春季開幕，正式跨足餐飲業。

  • 他將與法國南部度假村Hotel Lou Calen經營者Graham Porter合作，地點選在科蒂尼亞克；當地市長也證實克隆尼參與這項計畫。

  • 他與艾瑪自2021年起在法國擁有葡萄酒莊園，近年也長住法國鄉村，希望讓9歲雙胞胎遠離螢幕、在農場環境中成長。

好萊塢 艾瑪 葡萄酒

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