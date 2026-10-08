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「變形金剛」男星情緒頻失控 妻遞狀斬斷10年婚

編譯彭馨儀／綜合報導
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米亞高斯(左)6日向洛杉磯高等法院遞狀訴請離婚，結束和男星西亞李畢福(右)的10...
米亞高斯(左)6日向洛杉磯高等法院遞狀訴請離婚，結束和男星西亞李畢福(右)的10年婚姻。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

米亞高斯已正式向法院訴請離婚，結束與西亞李畢福10年婚姻，雙方因長期失和分居，她並要求取得女兒監護權。

現年32歲的女星米亞高斯(Mia Goth)已於6日正式向洛杉磯高等法院遞狀訴請離婚，結束與39歲「變形金剛」(Transformers)男星西亞李畢福(Shia LaBeouf)長達10年的婚姻關係。

據「今日美國」(USA TODAY)獲得的法庭文件顯示，米亞高斯以「不可調和的矛盾」為由提出離婚，文件並指出兩人早在2025年7月28日便已分居。

西亞李畢福與米亞高斯於2016年10月結婚，並於2022年3月迎來女兒伊莎貝爾(Isabel)。米亞高斯在文件中要求獲得4歲女兒的法定與實際監護權，並允許西亞李畢福探視；同時要求法院終止雙方向對方索取配偶贍養費的權利，且各自承擔律師與訴訟費用。

兩人自2012年在電影「性愛成癮的女人(下)」(Nymphomaniac: Vol. II)片場相識後，感情之路便波折不斷。2015年曾流出兩人在街頭爭吵的影片，西亞李畢福當時甚至脫口稱「會殺了她」。隔年兩人結婚，但2018年因西亞李畢福與英國歌手FKA Twigs被拍到外出而首度提出離婚。西亞李畢福隨後與交往一年的FKA Twigs分手，對方事後起訴他性侵與毆打；他之後與米亞高斯復合並生下女兒。

今年稍早，西亞李畢福在獨立記者賈拉漢(Andrew Callaghan)主持的節目「第五頻道」(Channel 5)中談及分居內幕，坦言雙方積怨已久且極不快樂。他承認在嘗試要孩子前犯了許多錯誤、嚴重辜負了對方的信任，即便試圖修補也無濟於事。

除了婚姻破裂，西亞李畢福近年亦官司纏身。今年初他在紐奧良(New Orleans)狂歡節(Mardi Gras)期間因酒吧鬥毆遭警方逮捕，隨後獲准以10萬元保釋，並被法官勒令接受戒癮治療與每周藥物檢測。今年6月，他對3項簡單毆打罪等輕罪指控認罪，被判處6個月緩刑及兩年監外監管。

精華 FAQ

  • 她已向洛杉磯高等法院遞狀訴請離婚，正式結束與西亞李畢福的婚姻。文件顯示她以「不可調和的矛盾」為由提出，並列出監護與費用分配等要求。

  • 米亞高斯要求4歲女兒的法定與實際監護權，並允許西亞李畢福探視；同時希望法院終止彼此索取配偶贍養費的權利，並由各自負擔律師與訴訟費用。

  • 他曾被拍到與伴侶爭吵，還涉及威脅言語與前伴侶提告；今年又因狂歡節酒吧鬥毆被捕，之後認罪並接受戒癮與監外監管，爭議不斷。

洛杉磯

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