麥克道格拉斯自掀情史 承認與「她」有一腿 娶麗塔瓊斯前劈腿5女

麥克道格拉斯(左)和凱薩琳麗塔瓊斯是演藝圈的模範夫妻。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 麥克道格拉斯在新自傳中公開多年情史，承認曾與凱薩琳透納互生情愫，也澄清《第六感追緝令》真正動情對象並非莎朗史東，並透露自己曾同時與5女交往。

82歲好萊塢 男星麥克道格拉斯（Michael Douglas）即將推出自傳「One Helluva Ride」，除了回顧身為傳奇影星寇克道格拉斯（Kirk Douglas）之子的成長歷程，也首度揭開從影數十年來多段感情往事。

過去不少被媒體與影迷議論多年的緋聞，如今也在書中有了意外答案，其中最受矚目的，就是他承認與「綠寶石」（Romancing Stone）女主角凱薩琳透納（Kathleen Turner）當年確實互有好感，另外還透露「第六感追緝令」（Basic Instinct）真正讓他產生感情的女星，並非外界多年來猜測的莎朗史東（Sharon Stone）。

麥克道格拉斯與第一任妻子戴安娜盧克（Diandra Luker）認識僅8周便結婚，如今回頭看這段婚姻，他坦言當時根本還不了解彼此，「不知道對方的希望跟未來期望是什麼」，因此認為自己當年其實不應該那麼快結婚。兩人婚姻維持至2000年，在正式離婚前，麥克道格拉斯也曾與多名合作女星傳出緋聞。

他透露，這次撰寫自傳前，自己曾主動聯絡過部分昔日緋聞對象，告知將在書中寫下相關往事，也先取得對方同意，因此才將這些過去鮮少公開的細節寫進回憶錄。其中最令人意外的，是他與凱薩琳透納的關係。兩人因合作「綠寶石」擦出火花，後來又共同演出「尼羅河寶石」、「玫瑰戰爭」，多年後更在Netflix影集「好萊塢教父」第3季再度合作，前後橫跨約40年。

過去觀眾一直認為兩人在銀幕上的化學反應不像單純演技，麥克道格拉斯如今也在書中證實，兩人當時確實彼此有吸引力。雖然他與第一任妻子當時已經分居，但法律上仍是夫妻，他形容自己受到凱薩琳魅力吸引，兩人也因長時間合作、共同承受拍攝壓力而逐漸產生感情。

他回憶，當妻子戴安娜與兒子卡麥隆（Cameron）到片場探班時，為了保護家庭，自己與凱薩琳只能否認兩人之間的關係。如今40多年過去，凱薩琳透納得知麥克道格拉斯將這段往事寫進自傳，也大方回應：「天啊，40年前的事真的大驚小怪！我愛麥可，我期待閱讀這本書。」

至於另一段讓影迷議論多年的緋聞，則發生在「第六感追緝令」拍攝期間。電影上映後，麥克道格拉斯與莎朗史東的火辣對手戲令人印象深刻，外界也曾多次猜測兩人是否假戲真做。不過麥克道格拉斯在自傳中爆料，真正讓他產生感情的其實是另一位女星珍妮翠柏紅（Jeanne Tripplehorn）。

他表示，因為外界都認定自己與莎朗史東之間「一定有什麼」，反而忽略了他與珍妮翠柏紅之間可能發展出的關係。拍攝期間兩人相處時間很長，但始終小心翼翼對外保密。當時珍妮不願與已婚男子牽扯，而麥克道格拉斯雖已與妻子分居，也曾準備離婚，不過電影殺青後，兩人最終還是走向不同的人生道路。

麥克道格拉斯在2000年結束第一段婚姻後，曾有一段時間同時與多名女性交往。直到後來與凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）愈走愈近，他坦承自己必須先打5通電話，向分別住在5個不同城市的交往對象提出分手。

他形容當時自己告訴這些女性，「我遇見生命中註定的對象，不能再跟她們往來了」，而對方也都接受了這個決定。如今麥克道格拉斯與凱薩琳麗塔瓊斯結婚多年，這些塵封多年的情史，也隨著自傳出版再度浮上檯面。