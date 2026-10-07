「變形金剛」男星被「休」了 情緒失控鬥毆遭逮 星妻斬10年婚姻

蜜雅高絲(左)提出離婚，結束和希亞拉畢夫的10年婚姻。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 蜜雅高絲已向法院申請離婚，結束與希亞拉畢夫近10年婚姻，並爭取4歲女兒監護權；希亞拉畢夫先前因鬥毆遭逮與接受治療，成為婚變背景。

好萊塢 女星蜜雅高絲（Mia Goth）正式向法院提出離婚，結束與「變形金剛」男星希亞拉畢夫（Shia LaBeouf）近10年的婚姻。根據洛杉磯 法院文件，32歲的蜜雅高絲已於10月6日提出離婚申請，並將兩人分居日期列為2025年7月28日，理由則是「無法調和的歧見」。

蜜雅高絲在離婚文件中要求4歲女兒伊莎貝爾（Isabel）的主要法律及實體監護權。文件顯示，她似乎沒有要求配偶贍養費，同時也要求法院不要判給40歲的希亞拉畢夫贍養費。至於夫妻雙方的資產與債務，她則要求日後再向法院補充相關資料。目前希亞拉畢夫尚未針對離婚申請作出回應。

兩人的婚姻關係近年屢傳波折。蜜雅高絲此次提出離婚前，兩人早在去年7月就已分居。希亞拉畢夫之後搬到紐奧良生活，甚至在當地購置房產。

今年2月，希亞拉畢夫又因一場酒吧衝突登上新聞版面。他在紐奧良狂歡節期間，於波旁街一間酒吧外爆發衝突，2月17日遭警方逮捕。現場影片顯示，他疑似將一名男子推倒在地，並出手攻擊另一人，同時推擠第三人，過程中還脫掉上衣，現場一度陷入混亂。

希亞拉畢夫最初被控兩項毆打罪，之後再增加第3項指控。他支付10萬美元保釋金後獲釋，法官要求他接受戒酒治療，並定期接受毒品及酒精檢測。最終，他被判處2年緩刑，同時須接受酒精濫用治療、敏感度訓練及情緒管理課程。

在事件發生後接受YouTube節目訪問時，希亞拉畢夫談到自己與他人的衝突，將問題歸因於「憤怒與自尊」，並表示自己認為並沒有飲酒問題，而是存在某種「小個子情結」。他也在訪問中做出涉及性向的爭議言論，引發外界批評。

蜜雅高絲與希亞拉畢夫2016年結婚，兩人育有一名女兒。兩人過去曾多次被拍到一起現身，2022年迎來女兒伊莎貝爾。不過，隨著兩人分居以及希亞拉畢夫近期的法律風波，婚姻關係最終走向終點。