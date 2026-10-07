告別傳統電視 艾美獎明年起亞馬遜平台免費直播

艾美獎轉向串流，反映出整體產業趨勢。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 艾美獎明年起將改由亞馬遜Prime免費全球直播，成為美國4大演藝獎中首個全面轉向獨家線上串流的典禮。

艾美獎 （Emmy Awards）是表彰優秀電視作品的盛會，也成為娛樂產業中最新簽下串流合作合約的典禮，明年起將告別電視廣播，改由亞馬遜 Prime串流平台播出。

法新社報導，美國國家電視藝術與科學院（Television Academy）宣布這項為期6年的新合約，屆時艾美獎頒獎典禮將可在亞馬遜平台全球免費串流播出，無須付費訂閱。

明年9月舉行的第79屆艾美獎，將成為美國4大演藝大獎（EGOT，即艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎 與東尼獎）中，第一個改為獨家線上串流播出的頒獎典禮。

奧斯卡獎將在履行與美國廣播公司（ABC）合約的最後兩年後，自2029年頒獎典禮起改由YouTube播出。

艾美獎轉向串流，反映出整體產業趨勢。隨著串流平台躍居主導地位，傳統電視台競相維持自身的影響力。

但美國電視學院主席阿布雷戈（Cris Abrego）表示，這項決定也有助於擴大觀眾群。他說：「電視節目從未像現在這樣具備全球影響力，艾美獎也應成為全世界都能共襄盛舉的盛會。」

「如今，全球超過200個國家的Prime Video觀眾都能觀看艾美獎現場直播，且無須訂閱。」

在今年的頒獎典禮上，Apple TV+出品的「寡婦灣」（Widow's Bay）成為最大贏家，刷新喜劇類劇集單屆獲獎最多的紀錄；與此同時，寫實風格的醫療劇「匹茲堡醫魂」（The Pitt）則再次抱走最佳戲劇類影集大獎。