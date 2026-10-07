觀影說劇／強尼戴普變守財奴 「聖誕驚奇夜」3鬼找上門

強尼戴普在「聖誕夜驚魂」中，化身經典角色史古基。(圖／UIP提供)

AI摘要 文章摘要整理： 派拉蒙11月將推出《聖誕驚奇夜》，由強尼戴普演出吝嗇的史古基，透過3個鬼魂帶領他重溫過去、現在與未來。

派拉蒙影業將於11月推出怪誕奇幻電影「聖誕驚奇夜」(Ebenezer)，由強尼戴普（Johnny Depp）化身經典角色「艾比尼澤史古基」（Ebenezer Scrooge），重新詮釋查爾斯．狄更斯經典作品中的吝嗇守財奴。電影日前釋出最新預告，史古基一心只想獨自度過聖誕節 ，沒想到三個神秘鬼魂接連現身，帶著他穿越過去、現在與未來，也迫使他重新面對人生中曾經愛過與愛過他的人。

「聖誕驚奇夜」由提威斯特（Ti West）執導，除了強尼戴普之外，卡司還包括魯柏葛林特（Rupert Grint）、安德莉亞瑞絲柏（Andrea Riseborough）、山姆克萊弗林（Sam Claflin）、黛西蕾德莉（Daisy Ridley）、亞瑟康堤（Arthur Conti）、艾麗班柏（Ellie Bamber）、亨利洛伊德休斯（Henry Lloyd-Hughes）、查莉墨菲（Charley Murphy）、崔梅爾提爾曼（Tremell Tillman）及伊恩麥克連（Ian McKellen）。

預告中，強尼戴普飾演的史古基是個吝嗇又冷漠的守財奴，對上門募款的人毫不動容，只想把錢牢牢留在自己手中，甚至拒絕與人分享聖誕節的歡樂。沒想到就在他準備獨自度過節日時，三個神秘鬼魂突然找上門，讓他的生活徹底失控。

鬼魂分別帶著史古基回到過去、面對現在，再一路看見尚未發生的未來。過程中，他被迫重新回顧一路走來的人生選擇，也再次面對曾經深愛過的人，以及那些曾經真心愛過他的人。原本只在意財富的史古基，也逐漸發現自己失去的，或許遠比擁有的更多。