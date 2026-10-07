我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

美伊戰爭代價驚人 美軍折損81架軍機 損失33億美元

觀影說劇／強尼戴普變守財奴 「聖誕驚奇夜」3鬼找上門

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
強尼戴普在「聖誕夜驚魂」中，化身經典角色史古基。(圖／UIP提供)
強尼戴普在「聖誕夜驚魂」中，化身經典角色史古基。(圖／UIP提供)

AI摘要

文章摘要整理：

派拉蒙11月將推出《聖誕驚奇夜》，由強尼戴普演出吝嗇的史古基，透過3個鬼魂帶領他重溫過去、現在與未來。

派拉蒙影業將於11月推出怪誕奇幻電影「聖誕驚奇夜」(Ebenezer)，由強尼戴普（Johnny Depp）化身經典角色「艾比尼澤史古基」（Ebenezer Scrooge），重新詮釋查爾斯．狄更斯經典作品中的吝嗇守財奴。電影日前釋出最新預告，史古基一心只想獨自度過聖誕節，沒想到三個神秘鬼魂接連現身，帶著他穿越過去、現在與未來，也迫使他重新面對人生中曾經愛過與愛過他的人。

「聖誕驚奇夜」由提威斯特（Ti West）執導，除了強尼戴普之外，卡司還包括魯柏葛林特（Rupert Grint）、安德莉亞瑞絲柏（Andrea Riseborough）、山姆克萊弗林（Sam Claflin）、黛西蕾德莉（Daisy Ridley）、亞瑟康堤（Arthur Conti）、艾麗班柏（Ellie Bamber）、亨利洛伊德休斯（Henry Lloyd-Hughes）、查莉墨菲（Charley Murphy）、崔梅爾提爾曼（Tremell Tillman）及伊恩麥克連（Ian McKellen）。

預告中，強尼戴普飾演的史古基是個吝嗇又冷漠的守財奴，對上門募款的人毫不動容，只想把錢牢牢留在自己手中，甚至拒絕與人分享聖誕節的歡樂。沒想到就在他準備獨自度過節日時，三個神秘鬼魂突然找上門，讓他的生活徹底失控。

鬼魂分別帶著史古基回到過去、面對現在，再一路看見尚未發生的未來。過程中，他被迫重新回顧一路走來的人生選擇，也再次面對曾經深愛過的人，以及那些曾經真心愛過他的人。原本只在意財富的史古基，也逐漸發現自己失去的，或許遠比擁有的更多。

精華 FAQ

  • 本片由強尼戴普主演，飾演經典角色艾比尼澤史古基，也就是《聖誕頌歌》中那位冷漠吝嗇、只愛守財的守財奴。

  • 預告顯示，史古基原本想獨自過聖誕節，卻接連遇上3個神秘鬼魂，帶他回顧過去、面對現在，並看見尚未發生的未來。

  • 電影由提威斯特執導，卡司除強尼戴普外，還包括魯柏葛林特、安德莉亞瑞絲柏、山姆克萊弗林、黛西蕾德莉與伊恩麥克連等人。

聖誕節

上一則

經典日劇「深夜食堂」再開張 台灣女星陳庭妮驚喜加盟

下一則

鄧紫棋紐約祕密完婚？經紀公司沒否認

延伸閱讀

強尼戴普回歸好萊塢 新片「白日酒徒」預告角色成謎

強尼戴普回歸好萊塢 新片「白日酒徒」預告角色成謎
觀影說劇／小布「野獸之心」野外求生 挨凍受苦全部來真的

觀影說劇／小布「野獸之心」野外求生 挨凍受苦全部來真的
觀影說劇／法瑞斯扮「獨裁大明星」 買威而鋼被抓包

觀影說劇／法瑞斯扮「獨裁大明星」 買威而鋼被抓包
觀影說劇／「進擊的鼓手」4K修復版重返大銀幕 再現師徒對決

觀影說劇／「進擊的鼓手」4K修復版重返大銀幕 再現師徒對決

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

2026-10-06 02:05
孫儷夫婦（後排左二、三）為母親（前右二）慶生。(取材自網易)

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

2026-10-02 07:00

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕